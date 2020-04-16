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NBA／停止再消費我了 布萊恩遺孀傷心雜誌亂報

聯合新聞網 / 綜合報導
凡妮在布萊恩追思上，表達自己難過心情。 路透
凡妮在布萊恩追思上，表達自己難過心情。 路透

NBA退役名將布萊恩(Kobe Bryant)於今年一月墜機意外，令全球粉絲不捨，而妻子凡妮莎（Vanessa Bryant）一時之間面臨痛失丈夫及愛女的悲痛，她一路堅強處理，包括在布萊恩追恩會上，勇敢表達會好好繼續照顧其他女兒，令人感傷。

不過，事發至今過了近3個月，居然有美國八卦雜誌「美國周刊」(Us Weekly)，以她做為封面，報導她在布萊恩過世後的生活，但內容遭到凡妮莎本人駁斥，並在個人IG發了兩則動態，要這家雜誌「STOP」。

除了第一則IG動態，凡妮莎請雜誌「停止」再消費她，並有個心碎圖示外，第二則動態則是指出雜誌大錯的內容，雜誌說的她所依靠的親姊妹，她根本不認識，且姓氏跟她完全不同，對此表達「別再編故事了！」

凡妮莎IG動態請「美國周刊」(Us Weekly) STOP!! 凡妮莎IG
凡妮莎IG動態請「美國周刊」(Us Weekly) STOP!! 凡妮莎IG
凡妮莎IG動態指「美國周刊」(Us Weekly) 報導錯誤內容。 凡妮莎IG
凡妮莎IG動態指「美國周刊」(Us Weekly) 報導錯誤內容。 凡妮莎IG
新一期「美國周刊」(Us Weekly)以凡妮莎做封面。
新一期「美國周刊」(Us Weekly)以凡妮莎做封面。

墜機

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