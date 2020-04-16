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NBA／新冠肺炎賑災 勇士老闆拿冠軍戒義賣
2010年買下勇士隊的拉卡柏（Joe Lacob）與古柏（Peter Guber），2015年迎接了等待40年的總冠軍，今年賽事受新冠肺炎影響全面喊卡，古柏決定捐出2015的冠軍戒競標，拍賣價格將全數捐作緩解新冠肺炎的資金。
古柏表示冠軍戒對他意義重大，但也明白非常時期，善款能有很大用途，「我知道這個國家需要多少幫助，也知道多少人在受苦，這對我很重要，朋友、商業夥伴和很多我不認識的人，我知道他們受的苦，所以我希望幫助他們。」古柏在拍賣會表示。
古柏的義賣活動是「#AllInChallenge」活動之一，目標是募集千萬美金幫助新冠肺炎疫情，他的冠軍戒起標價是5萬美元，義賣款項將全數捐給「賑濟美國 （Feeding America）」、「流動送餐車（Meals On Wheels）」、「世界中央廚房（World Central kitchen）」和「沒有孩子挨餓（No Kid Hungry）」組織。
古柏還點名了兩位洛杉磯體育明星羅比泰爾（Luc Robitaille）及岡薩雷茲（Adrian Gonzalez）一起響應活動。
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