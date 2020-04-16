NBA／不滿布朗 巴特勒：在76人沒期待

上季從灰狼隊被交易到76人隊，巴特勒（Jimmy Butler）和費城的緣分卻不長久，儘管教頭布朗（Brett Brown）對巴特勒和球隊的關係沒有太多著墨，球隊也曾希望再簽巴特勒，但主角本人上節目卻透露，在76人看不到期待。

本季加入熱火隊的巴特勒，上前隊友瑞迪克（J.J. Redick）直播時回憶說，有次布朗把自己、安比德（Joel Embiid）、西蒙斯（Ben Simmons）和瑞迪克集合幾來，但大家就是坐著，什麼事情都沒完成。

「所以我走吃去時有和你說『JJ，為什麼我會再回來呢？什麼事都沒做，沒有人有和其他人說了些什麼。』我們只是做在那，看著影片。」巴特勒甚至飆了髒話，他認為當時自己身為球員，卻不知道誰會為球隊負責，也不知道進到球場有什麼可以期待，自己就像迷失了一般。

他總結說，在76人的日子就只是在工作，「我不知道能和誰傾訴。」

布朗不是第一次遇類似的批評，巴特勒和前隊友的關係不佳早有所聞，上季他就常抱怨前教頭，球季結束就就轉戰熱火。