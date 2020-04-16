NBA／專家稱集中閉門復賽可行 若賽季取消恐無冠軍

NBA自從美國時間3月11日停賽至今已經超過一個月，不過仍未敲定何時將會復賽或是賽季是否取消，而美國傳染病專家佛奇（Anthony Fauci）在今天就表示，職業運動要復賽不是不行，但必須要採取集中球隊進行管理，且不開放球迷進場的方式進行，且球員必須在每周都接受病毒篩檢，以確保交叉傳染風險。

美國總統川普在昨天的白宮會議中表示，希望盡快找回職業運動賽事，並打算徵詢體壇大老意見後，針對職業運動賽事復賽進行評估；而美國傳染病專家佛奇也在今天表示，體育賽事要恢復進行並不是不可行，但必須要有良好的配套措施。

佛奇強調，空場比賽將是體育賽事復賽的最大前提，再來就是把所有球員集中在同一飯店中進行管理，並在每周進行檢測，確保不會發生交叉感染和與家人接觸傳染的風險，這樣賽季就有復賽的可能性。

目前包括NBA與MLB都傳出有集中球員在單一地點進行賽事的復賽計畫，其中NBA將是舉辦夏季聯賽的拉斯維加斯，MLB則可能選定亞利桑那州的某座城市，而日前西班牙甲級籃球聯賽，也傳出有意前往加那利群島復賽。

不過假使賽季最終仍是被迫提前取消，那NBA今年冠軍又該由誰拿下，「紐約時報」記者史坦（Marc Stein）則在今天撰文表示，在目前NBA仍沒有賽季提前取消的相關規定下，聯盟將會對於任何狀況持開放態度，更可能透過投票的方式決定賽季提前結束的方式以及排名。

但史坦也強調，在什麼狀況都可能發生的情況下，也不排除本賽季可能出現無冠軍球隊的狀況；確實在賽季無法如期完成的情況下，不論是透過停賽前排名還是投票方式來決定冠軍隊伍，都有可能出現不公平的爭議聲浪，這也讓聯盟至今仍未針對未來狀況作出任何表態。