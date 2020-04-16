快訊

性侵幼妻養女「鮑毓明案」？中國販售兒童的送養黑色產業

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／稱愛滋病與新冠肺炎相似 魔術強森：衛生觀念不足

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
前洛杉磯湖人球星魔術強森（Magic Johnson）表示，新冠肺炎與1990年代愛滋病毒的大流行有著很多相似之處，都是因衛生觀念不足。 美聯社
前洛杉磯湖人球星魔術強森（Magic Johnson）表示，新冠肺炎與1990年代愛滋病毒的大流行有著很多相似之處，都是因衛生觀念不足。 美聯社

新冠肺炎疫情在全球大流行，死亡人數不斷攀升，前洛杉磯湖人球星魔術強森（Magic Johnson）在今天接受訪問時就表示，新冠肺炎與1990年代愛滋病毒的大流行有著很多相似之處，尤其是在黑人社區中大多是因為衛生教育的不足而導致。

NBA在3月11日停賽至今，不斷加強宣導新冠肺炎的防疫工作與希望提高美國人民的防疫意識，並在近日啟動「NBA Together」計畫，透過社群網站直播對現役與退役球員進行訪問，鼓勵球迷遵循公共衛生與服務準則，而該計畫截至目前為止也已經募集了超過7600萬美元，將用作抗疫救援工作。

而過去曾深受愛滋病所苦並退出籃壇的魔術強森，在今天接受美國ESPN訪問時指出，新冠病毒的大流行與當年愛滋病毒有著類似的地方，那就是人們，尤其是在美國非裔社區的衛生觀念嚴重不足，「我們正遭遇相同的問題，那就是在非裔美國社區中我們並沒有充分的資訊、方式來告知我們不能做哪些事情，就如同當年的愛滋病一樣，同樣的狀況正在發生。」

根據日前美聯社公布的數據發現，美國死於冠狀病毒的人中有百分之42為非裔美國人，受感染者則為百分之21，魔術強森說：「我們必須要挺身而出，這就是為什麼我很開心自己是NBA的一員，因為在這個球場上多數是非裔美國球員，也是他們最熱愛這項運動，這真的很重要。」

魔術 強森 NBA

延伸閱讀

3青年惡作劇報案 紐約消防員遭迎面打噴嚏後確診

球星公益拍賣抗疫 與西蒙斯5打5要價30萬

支持聯盟復賽 魔術強森籲政府擴大篩檢

盼NBA復賽 魔術強森：球員能適應現場沒球迷

相關新聞

NBA復賽之後 熱機速度將決定季後賽贏家

新冠肺炎的疫情在美國仍未止歇，NBA雖然依舊沒有任何復賽時間表，但總裁席佛表示他正在廣泛地徵求各方的意見和建議，來為可能的復賽做出規劃及準備。幾個主要的關鍵議題，像是賽事舉辦的地點、賽程、形式及時程，

NBA／洛杉磯今年禁大型集會 湖人、快艇將無法在家奪冠

受到新冠肺炎疫情影響，洛杉磯市長賈西迪（Eric Garcetti）在日前的市政會報中表示，可能會取消今年所有在洛杉磯舉...

「華麗手槍」馬拉維奇 你不知道的籃球天才

想像一下，有個人在柯瑞之前，就已經能投特大號的外線。早在白色巧克力之前，就已經能做出各種不可思議的傳球。在艾文之前，就有令人目眩神迷的花式運球。集這些神奇特技於一身的籃球天才，在世界還不懂得欣賞之前，

NBA／稱愛滋病與新冠肺炎相似 魔術強森：衛生觀念不足

新冠肺炎疫情在全球大流行，死亡人數不斷攀升，前洛杉磯湖人球星魔術強森在今天接受訪問時就表示，新冠肺炎與1990年代愛滋病...

NBA／專家稱集中閉門復賽可行 若賽季取消恐無冠軍

NBA自從美國時間3月11日停賽至今已經超過一個月，不過仍未敲定何時將會復賽或是賽季是否取消，而美國傳染病專家佛奇（An...

NBA／將喬丹拒於門外 韋德自爆當年選秀派對糗事

是誰敢將「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）拒於門外？邁阿密熱火退役球星「閃電俠」韋德（Dwyane Wad...

NBA／捨灰狼放棄搭檔賈奈特 馬布瑞說明過去離開想法

退役球星賈奈特（Kevin Garnett）日前風光入選名人堂，他受訪時坦承自己應該早點離開灰狼，那麼或許職業生涯就可再添幾座總冠軍榮耀，而他在明尼蘇達大多時間都處於孤軍奮戰的困境，其中很有機會成為其

NBA／聊往事需暫停調整情緒 導演稱喬丹像在心理治療

《ESPN》最新關於公牛王朝的紀錄片「最後一舞」發行上映，導演荷希爾（Jason Hehir）受訪時也提到喬丹（Michael Jordan）在其中所展現的真性情，儘管片中描述的場景都是發生在1997

NBA／灣區記者新書掀波瀾 稱杜蘭特控記者只愛討好柯瑞

《The Athletic》記者史特勞斯（Ethan Strauss）日前推出關於勇士王朝新書，其中一段關於杜蘭特（Kevin Durant）篇章也搶先曝光供人在網路試閱，他提到自己在2019年1月時

NBA／布克正式宣佈退役 場外事業投資有道

現年32歲的布克（Trevor Booker）今日透過社群媒體宣佈，將正式退役。 布克是在2010年以首輪第23順位被灰狼選走，隨即被送到華盛頓巫師，之後陸續待過爵士、籃網、76人和溜馬，生涯累

NBA／帕克退休生活經營有成 有望任橫跨籃足事業總裁

退役馬刺明星後衛帕克（Tony Parker）目前是里昂籃球俱樂部老闆兼總裁，就如同歐洲多數職業俱樂部一樣，里昂同時也擁有足球與籃球俱樂部，前者歷史相當悠久有著70年資歷，且過去曾7度拿下法甲冠軍更曾

NBA／球星公益拍賣抗疫 與西蒙斯5打5要價30萬

體育用品電商Fanatics創辦人、同時也是費城76人隊與NHL紐澤西魔鬼隊合夥人魯賓（Michael Rubin），近...

熱門新聞

中職／蘇貞昌呼籲改名 會長吳志揚批：我們非政府單位

NBA／身價21億美元 全球富豪榜喬丹排第1001名

現場重現／中職更名「台灣職棒聯盟」 18年前差一步

NBA／不該大量投三分 柯爾：中距離才是最有效進攻

NBA／賈奈特自律甚嚴 拉文回憶新秀年小故事

NBA／13年前被交易到湖人 亞瑞查：想去的是快艇

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。