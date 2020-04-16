NBA／稱愛滋病與新冠肺炎相似 魔術強森：衛生觀念不足

新冠肺炎疫情在全球大流行，死亡人數不斷攀升，前洛杉磯湖人球星魔術強森（Magic Johnson）在今天接受訪問時就表示，新冠肺炎與1990年代愛滋病毒的大流行有著很多相似之處，尤其是在黑人社區中大多是因為衛生教育的不足而導致。

NBA在3月11日停賽至今，不斷加強宣導新冠肺炎的防疫工作與希望提高美國人民的防疫意識，並在近日啟動「NBA Together」計畫，透過社群網站直播對現役與退役球員進行訪問，鼓勵球迷遵循公共衛生與服務準則，而該計畫截至目前為止也已經募集了超過7600萬美元，將用作抗疫救援工作。

而過去曾深受愛滋病所苦並退出籃壇的魔術強森，在今天接受美國ESPN訪問時指出，新冠病毒的大流行與當年愛滋病毒有著類似的地方，那就是人們，尤其是在美國非裔社區的衛生觀念嚴重不足，「我們正遭遇相同的問題，那就是在非裔美國社區中我們並沒有充分的資訊、方式來告知我們不能做哪些事情，就如同當年的愛滋病一樣，同樣的狀況正在發生。」

根據日前美聯社公布的數據發現，美國死於冠狀病毒的人中有百分之42為非裔美國人，受感染者則為百分之21，魔術強森說：「我們必須要挺身而出，這就是為什麼我很開心自己是NBA的一員，因為在這個球場上多數是非裔美國球員，也是他們最熱愛這項運動，這真的很重要。」