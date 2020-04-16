NBA／將喬丹拒於門外 韋德自爆當年選秀派對糗事

是誰敢將「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）拒於門外？邁阿密熱火退役球星「閃電俠」韋德（Dwyane Wade）在近日受訪時，分享了喬丹在2003年選秀會後欲前往韋德獲選派對向他祝賀，卻被保全擋在門外的糗事，讓他至今都覺得很不可思議。

出生於芝加哥的韋德，從小幾乎是看著喬丹打球長大，在2003年他參加NBA選秀會並於首輪第五順位被熱火選中後，韋德回到家鄉舉辦了一場獲選派對，卻出現一位讓他意料外的訪客。

「當時我正在派對中跳著跳舞機，我有一個表兄弟來找我，並跟我說『喬丹來了，但他進不來。』」韋德談到當年選秀獲選派對發生的糗事時說：「我當時的第一反應是『怎麼可能，你別鬧了。』可是我的兄弟告訴我這是真的，喬丹正和其他50多人被拒於門外。」

韋德表示，在接獲喬丹親臨派對的通知後，他隨即奔出場外並詢問保全為何不讓喬丹進場，保全卻回覆了一個讓他哭笑不得的答案，「他告訴我喬丹不願意付錢。當我跑到門口的時候，喬丹正坐在一台摩托車上，我立刻上去迎接他，而喬丹也告訴我，『我只是來祝賀你中選。』」

雖然韋德隨後就邀請喬丹進場，並強調自己並沒有預料到喬丹會來到他的派對，讓他感到受寵若驚，不過喬丹最終仍是婉拒了韋德的派對邀約，「他告訴我，『我沒關係，我只是來向恭賀你。』隨後他就騎著摩托車離開了。」