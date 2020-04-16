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NBA／傳洛杉磯今年不辦球賽 湖人、快艇將無法在家奪冠

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導

受到新冠肺炎疫情影響，洛杉磯市長賈西迪（Eric Garcetti）在日前的市政會報中表示，可能會取消今年所有在洛杉磯舉行的大型聚會活動，包括體育賽事與演唱會，在今年底之前都不會獲得批准，也代表如果今年NBA成功復賽，冠軍熱門湖人快艇恐怕無法在自家主場奪下冠軍。

根據紐約時報報導，洛杉磯市長賈西迪在日前的每周市政簡報中，與包括消防局局長在內的多個部門高層職員開會，並提到了在2020年可能不會批准大型聚會，包括體育賽事與音樂會在該市內舉行。

市政府發言人柯米薩爾（Alex Comisar）證實了賈西迪的這項提案，並強調目前還沒有恢復大型活動的時間表，「市長通常會參考對於當前和從過去歷史數據分析出一套最佳作法，以安全的重新開放我們的經濟活動。」

假使洛杉磯的大型聚會活動禁令成真，也代表著今年NBA兩大奪冠熱門球隊湖人與快艇，將可能無法在自家主場史坦波中心奪得冠軍；目前湖人以49勝14敗高居西區戰績之冠，快艇則是以44勝20敗緊追在後。

除了洛杉磯外，紐約也正在考慮施行相同的大型聚會禁令，這也讓NBA要正常復賽的可能性變得相當低，甚至可能要改採單一球場復賽的方向前進。NBA主席席佛（Adam Silver）日前也曾表示，聯盟要到五月才會做出下一步要怎麼走的決定。

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