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「華麗手槍」馬拉維奇 你不知道的籃球天才

聯合新聞網 / 林煒珽
馬拉維奇是在1987年入選名人堂的傳奇球星，並在1996年獲選NBA50大巨星。 2019-10 panini球員卡
馬拉維奇是在1987年入選名人堂的傳奇球星，並在1996年獲選NBA50大巨星。 2019-10 panini球員卡

想像一下，有個人在柯瑞之前，就已經能投特大號的外線。早在白色巧克力之前，就已經能做出各種不可思議的傳球。在艾文之前，就有令人目眩神迷的花式運球。集這些神奇特技於一身的籃球天才，在世界還不懂得欣賞之前，就已經像流星般地劃過天際。就像是伽利略、哥白尼一樣，馬拉維奇（Pete Maravich）是個太早降臨的天才。一個預言自己死亡的天才。

腳上一雙鬆垮垮的長襪，以及一頭亂髮，是馬拉維奇的註冊商標。外表看起來像個剛好走進籃球場的瘋狂科學家，場上的馬拉維奇，也的確以各種瘋狂的動作，讓當時保守的籃球界掀起波瀾，也讓馬拉維奇成為實木球場上的異類。51歲的我，沒趕上馬拉維奇打球的年代，第一次看到他的名字，是在偉大的台灣NBA之父，曲爺曲自立自費發行的NBA雜誌上，曲爺的生花妙筆，讓這個大我22歲，長相如儒雅書生的白人射手，其手槍連發的神技躍然紙上。在那個一星期只有一場NBA錄影轉播可看的年代，對這種上古神獸只能發思古之幽情，無緣親眼看他打球。

現在你可以輕易在youtube上找到手槍彼得的片段，在那些模糊的近似黑白影像中，馬拉維奇的運球，讓防守他的黑人球員看似用1/2的速度在打球；一個彷彿簡單的傳球，他偏偏要跳起來，然後從雙腳間傳出去；無瑕地手腕抖動，讓橘色的皮球劃出完美的弧線。在一片死氣沈沈的NBA中，手槍彼得將哈林籃球的花式招式，活潑生動地在實戰中演出。「老闆付我百萬年薪，不是要我來雙手胸口傳球的。」早在showtime之前，馬拉維奇就已經知道觀眾不只要看比賽，更要看一場秀，一場只應天上有的表演。但這也是他一輩子的負擔，肩頭最沈的重量。

馬拉維奇是華麗無雙的籃球藝術家，讓NBA比賽變得更為好看！ 2004-05 Topps 球員卡
馬拉維奇是華麗無雙的籃球藝術家，讓NBA比賽變得更為好看！ 2004-05 Topps 球員卡

馬拉維奇的父親是塞爾維亞移民第二代，在賓州的一個礦區長大，籃球成為老馬脫離黑手生活的救贖。老馬極有籃球天分，打進職籃，退役後馬上成為教練，一路升到NCAA一級大學當總教練。馬拉維奇從生下來，就沒和籃球分開過。他的兒時玩伴回憶，他連睡覺的枕頭都是籃球，而且他無時無刻都在運球。走路時運，跑步時運，騎腳踏車時運，在教室運，連開車都能運。開車怎麼運球？好問題，當馬拉維奇自己開車時，他就把駕駛座的車窗搖下，車子慢慢晃，用左手運球。如果是別人開車，他就把副駕駛座車窗打開，用右手運球。

小學時，馬拉維奇無時無刻不在打球。在自家後院，在鄰居後院，在學校球場，不論寒暑，不論早晚。他花了所有時間跟籃球為伍，老師都擔心他的學業，唯一一個不擔心的人，就是他老爸。有個老師問老馬：「你兒子這樣下去，會沒大學念啦。」老馬大笑：「老師，你別擔心，籃球會讓他進大學的。」

剛進國中，馬拉維奇還沒抽高到6呎5吋，又瘦又小的他，卻已經有完美的控球和傳球能力，以及投籃技巧。拜已經官拜克萊門森大學教練的老爸之賜，才國一的他，已經在跟一群大學球員在打球。傳說有一場鬥牛賽，NBA的第一任控球魔術師庫西（Bob Cousy）也有打，14歲的馬拉維奇傳了一個神妙的地板球，擦賽又擦得兇，給隊友上籃得分，看完這球，庫西大喊『暫停，這個小朋友是誰？』

還是國中生的馬拉維奇，跟著老爸去了北卡州，馬上跨級打進高中校隊。才14歲的他，站在一群比他粗壯兩三號的18歲球員中，卻依舊是最強的主將。這讓這些學長們超級不爽，開始霸凌他，造成他時常缺席練習。高中隊的教練不明就裡，極為頭痛，等他發現小馬被學長欺負之後，教練的方法居然是：上去，狂得個四十分，然後叫你的隊友們閉嘴。這造成馬拉維奇扭曲的個性：他要在球場上當最耀眼的球員，卻只是為了不被欺負；他想要有隊友，卻被所有人排擠。最強的球星，卻有最不安的心靈。

手槍幾乎是被老馬壓進路易斯安那州立大學的，因為在他進去的前一年，LSU整季只贏了三場比賽。當時的NCAA籃球還在低比分時期，沒有出手時間限制，也沒有三分線，一場四十分鐘的比賽打完，只得60分是常有的是，但馬拉維奇不來這套，得分、得分和更華麗的得分是他唯一的追求。他在LSU打了三年（因為當時NCAA還不讓大一新鮮人上場），但這三年，馬拉維奇憑隻手之力，讓原本只看美式足球的美國南方迷上了籃球。他大學一年級時，只能打新鮮人對抗賽，但他每晚表演的哈林魔術，讓原本乏人問津的新鮮人對抗賽成為最熱門的比賽，等新鮮人對抗賽打完，正式校隊要出賽時，觀眾反而跑了。

等馬拉維奇升上來，他三季的平均得分分別為43.8分、44.2分和44.5分。你沒看錯，馬拉維奇連續三年都以將近十個車身的差距，拿下NCAA的得分王。他大學生涯的83場比賽，共得到3667分，平均每場44.2分，這兩個數字至今仍高懸在NCAA的山頂，無人能破，未來也絕無人可觸及。更可怕的是，馬拉維奇這神鬼般的數字，寫在三分線出現之前（NCAA直在1986年才開始啟用三分球）。在老馬之後擔任LSU總教練的布朗（Dale Brown）宣稱，如果馬拉維奇打NCAA時，有那條19英尺9英吋的三分線在的話，手槍每場比賽要多得13分，變成場均57分的天文數字。但LSU只有馬拉維奇一人是大將，在他大二到大四三年，從沒打進過64強。個人秀的名聲，跟著馬拉維奇進入職場。

1970年，還沒和ABA合併，財務和人氣都岌岌可危的NBA在選秀會第三順位，由亞特蘭大老鷹隊選走了馬拉維奇，還給了他一紙190萬美金的大合約。在一支熱狗只要五毛錢的年代，這位小白菜鳥的價碼，卻是老將平均年薪的十倍，讓全聯盟都極為吃味。加上馬拉維奇的華麗球風，和老鷹得分主力哈德森（Lou Hudson）的保守作風格格不入，才剛進職業隊，馬拉維奇從全美當紅炸子雞，又變成了學長排擠的小弱雞。雖然他還是入選新人第一隊，但手槍就是個隊上的邊緣人。他的朋友講過一個發生在他菜鳥球季的故事：「隊友們一起去吃飯，如果彼得去付帳，他們會說：『你看你看，有錢人愛現。』但如果彼得沒搶著去買單，他們也會說：『你看你看，賺那麼多，還不付錢，小氣鬼。』」

馬拉維奇在1970年選秀在第三順位被老鷹選走，第一張合約就高達190萬美元。 2008-09 Topps 球員卡
馬拉維奇在1970年選秀在第三順位被老鷹選走，第一張合約就高達190萬美元。 2008-09 Topps 球員卡

在亞特蘭大度過了不愉快的四年，老鷹隊把馬拉維奇交易到新成立的紐奧良爵士隊，這讓手槍重回他成名的路易斯安那州，也終於讓他逐漸放下在前四年建築起的高牆。滿場的觀眾，高呼他的名字，把他當成全城最大的搖滾巨星。而馬拉維奇也漸漸成熟，更願意為團隊犧牲他的秀味，雖然在76/77年球季，他以31.1分拿下他職業生涯唯一一次得分王頭銜，但他不再毫無理由的獨幹，而是在需要得分的時候才得分。這年他們有一場對當時正巔峰的尼克隊，防守馬拉維奇的是不可一世的紐約巨星佛雷塞（Walt Frazier），既能攻也善守。手槍在佛雷塞的貼身防守下，平均每一分鐘出手一次，狂得68分，手風之順，讓佛雷塞守到怕，還叫隊友孟洛（Earl Monroe）來守。孟洛可完全不想被甩鍋：『誒，你是防守天才，他是你的問題。」可惜的是，爵士隊也是手槍一人球隊，在爵士隊時期，他們跟季後賽完全無緣。

在1978年，一次嚴重的膝傷，讓馬拉維奇失去了他的速度和魔術。黯然離開爵士的他，最後一站到了波士頓，那年是綠衫軍準備東山再起的一年，也是大鳥博德的菜鳥賽季。雖然手槍在賽爾提克只打了短短26場比賽，但博德從32歲的手槍彼得身上學到了球星主宰四方的自信，能帶給人多大的改變。膝傷難癒，馬拉維奇決定退休。才32歲，就要離開他最愛的球場。而且下個賽季，賽爾提克就拿下NBA總冠軍，更讓他暗自心傷，秀場之王馬拉維奇，卻始終是無冕王。

在經歷過父母雙亡的悲劇後，馬拉維奇從桀驁不拘，在一次天啓經驗後成為虔誠的基督徒，也是個愛妻愛子的好男人。但是在一場教堂球場的鬥牛賽中，馬拉維奇突然倒地不起，以40歲的壯年驟逝。解剖發現，手槍天生只有一條冠狀動脈，而不是一般人的兩條。他的魔術，都是在一顆不健全的心臟支撐下完成的。

1974年時，馬拉維奇在一次訪問時說過：「我可不想在NBA打滾十年，然後在四十歲時死於心臟病。」不幸的是，這兩樣都被他說中了。這位史上第一位的NBA搖滾巨星，在他最喜歡的地方，來不及變老，就離開人世。

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