NBA復賽之後 熱機速度將決定季後賽贏家

新冠肺炎的疫情在美國仍未止歇，NBA雖然依舊沒有任何復賽時間表，但總裁席佛表示他正在廣泛地徵求各方的意見和建議，來為可能的復賽做出規劃及準備。幾個主要的關鍵議題，像是賽事舉辦的地點、賽程、形式及時程，都還在進行討論，也組合出不同的復賽方案。從爭取季後賽席次的角度來說，在這樣充滿未知的狀態之下，一旦復賽，哪一隊需要適應的時間愈短，就愈能取得競爭優勢。

先說地點。在何處舉辦比賽的大方向有二，一是將30支球隊集中在一地完賽，二是在各隊原訂的場館舉行。先前有討論過將全部賽事移師到拉斯維加斯進行，好處是減少各隊在全美不同客場之間的移動，不只能降低感染的風險及相關支出，賽程上的安排也相對容易。畢竟各隊所租用的主場館本身也有既定的活動行事曆，恐怕無法配合聯盟或是球隊的需求。但若是集中一地舉行，各隊除了要去適應沒有「主場優勢」的比賽狀況，對於小市場的球隊來說，每一場比賽為他們加油的球迷人數必然相對較少，也等於讓他們一直在客場的劣勢下出賽。

NBA在2007年就有在拉斯維加斯舉辦明星賽的經驗，若是今年球季能復賽，30隊全移師此地比賽是不錯的方法。 歐新社資料照片

再來是賽程。各隊比賽的時間是依照原訂的時程直接順延，還是重新訂定時間?如果不是集中一地比賽，由於各個場館的配合度不同，各隊將很難按照原訂的交手順序進行比賽，牽一髮動全身的結果，勢必得重新排定賽程。光是這一點各隊就吵不完了，畢竟各隊剩餘比賽的對戰組合都不同，對手的強度和對戰順序的差異，對於有意爭取排名的球隊來說至關重要。若是賽程必須大洗牌，有戰績壓力的球隊能否針對新賽程迅速做出調整，對於他們最終的排名必然也會有很大的影響。

接著是形式。究竟是先把未完的例行賽打完，還是直接進行季後賽？兩派主張之間的拉扯也不小。直接進行季後賽，在地點及賽程的安排上當然比較好處理。畢竟只剩下16隊，而且對戰組合也已經確定。然而對於其他14支球隊來說，不只在觀感上不公平，在實質的紀錄、球員合約以及球隊收入等各方面的負面影響都很大。從戰力調整的角度來說，若是讓各隊直接進行季後賽，等於是讓久未實戰的球員們立即投入最高強度的賽事，不只會對球員的生理及心理造成巨大負擔，球隊也被迫要在短期內「以戰養戰」來整合，一切都會直接影響比賽及晉級的結果。

里拉德、威廉森、德羅展、福克斯(由左至右)原本都還有機會分別帶領拓荒者、鵜鶘、馬刺、國王打進季後賽，如果因疫情而提前結束例行賽，他們的努力就要泡湯了！ 歐新社資料照片

最後則是時程。與前三個議題相比，這個的爭議較小。無論勞資雙方都同意，為了避免球員受傷，復賽的時程絕對急不得，必須給球員足夠的準備期。先前有消息指出，若是NBA本季能夠復賽，可能會先有一段為期25天的調整期，然後才進行正式賽程。畢竟大多數的球員在停賽之後，幾乎都是處於無法進行高強度訓練的狀態，而許多人的自主訓練，在沒有適合的場地可以進行體能及技術訓練的情況下，充其量也只是自我安慰而已。

之前巫師的比爾因為買了個有球場的房子而上了新聞( 比爾豪宅之旅影片 )，由此也可看出沒有多少球員能夠有像比爾這樣的條件進行投籃訓練，也就是說，一旦要復賽，球員等於是要重新準備一個「全新」的小型賽季。這麼說來，復賽後球隊的戰力高低，就得看球員「熱機」的速度有多快了。

比爾新買的豪宅充滿了籃球元素，連遊樂場中常見的連線競賽投籃機都有！ 擷圖自NBA官方網站

綜合以上四個議題，如果最終聯盟決定先讓各隊在同一城市打完剩下的例行賽，對於大部份的球隊來說，剩下的比賽只是練兵用的「消化試合」而已。那些排名大幅領先或是季後賽幾乎無望的球隊，只會行禮如儀地完成比賽；中段班的球隊固然想要爭取更好的排名，避免在首輪就遇上超級強隊，但也不會冒太大的風險去衝最後的戰績。由此說來，只有那些對季後賽還存有一絲希望或是有野心一拼的球隊，才會認真對待這些比賽，而他們也必須比其他球隊更快將戰力調上高峰，才能打進季後賽。

以東區來說，前八種子已經形成明顯的領先集團，其中籃網（7）和魔術（8）雖然勝率沒過半，但都已拿下30勝，排名第九的巫師（24-40）及第十的黃蜂（23-42）想要搶進季後賽並不容易。除了因為勝場差距不小，停賽前這兩隊的近況也不佳，近十戰都是4勝6敗，看來已經沒戲了。

如果沒有停賽，東區的前八種子可能就此底定。但因為賽程突然中斷，一旦重新復賽，一切又很難說了。因為想要打完這些剩下的比賽，所有球員都必須經歷過一定時間的調整，還有球隊整體的磨合也需要時間。哪一隊能最快完成熱機，進入到最佳的備戰狀態，將會是決定這十多場賽事的戰績關鍵。若是巫師和黃蜂的調整速度能比對手快，那照理說，他們還有機會逆勢打進季後賽。

至於西區，在第八種子呈現五搶一的態勢之下，熱機速度更是重要，灰熊、拓荒者、鵜鶘、國王、馬刺都有可能藉此突圍勝出。至於哪一隊能最先完成熱機呢？目前並沒有這樣的統計數字可供預測，先前也不曾遇過這樣停賽又復賽的情況。但若想要討論本季這些球隊的熱機速度，季初的排名或許可以做個有趣的參考。

目前各隊剩餘的例行賽場數平均是17場，其中湖人及馬刺剩下19場最多，最少的獨行俠及老鷹則只剩15場。本季當各隊打完前17場比賽，時間大概是在2019年11月30日前後，當時東區前八名的排名順序，完全和停賽前的最後排名一樣。黃蜂和巫師則是排名互換，一樣沒打進前八。換句話說，這兩隊在本季初的熱機速度實在不夠出色，要期待他們在復賽後能夠快速打出高檔戰力，恐怕也不容易。

至於西區的差異就很大了。那時一飛沖天的灰狼和太陽還在前八，現在都已墊底。值得注意的是，當時灰熊排在第14名，目前則是第八，似乎代表他們熱機速度較慢，復賽之後很可能會被後面的追兵趕上。不過，灰熊的四個競爭對手在季初的熱機速度也好不到哪裡去，一樣打不進前八。這四隊想要後來居上，就得看復賽之後的調整夠不夠快了。

用季初的數據來推測各隊復賽之後的熱機速度，當然存在很多其他的變數。許多球隊季初打不好，是因為遇上傷兵問題，開季賽程太滿，或是對手太硬等等，這些意外因素都與球員的調整速度無關。但由此也可以看出，在復賽之後，愈快克服各種意外和不同問題的球隊，愈能在這不到20場的「短期例行賽」中勝出。尤其是那些想要搶進季後賽的球隊，熱機速度將會決定贏家所屬。