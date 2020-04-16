快訊

來了！新iPhone SE2登場 14,500元起跳史上最便宜

NBA復賽之後 熱機速度將決定季後賽贏家

聯合新聞網 / 周汶昊 Wen-hao Chou
NBA復賽之後，球員回復比賽狀況的速度對季後賽結果影響極大。 歐新社資料照片
NBA復賽之後，球員回復比賽狀況的速度對季後賽結果影響極大。 歐新社資料照片

新冠肺炎疫情在美國仍未止歇，NBA雖然依舊沒有任何復賽時間表，但總裁席佛表示他正在廣泛地徵求各方的意見和建議，來為可能的復賽做出規劃及準備。幾個主要的關鍵議題，像是賽事舉辦的地點、賽程、形式及時程，都還在進行討論，也組合出不同的復賽方案。從爭取季後賽席次的角度來說，在這樣充滿未知的狀態之下，一旦復賽，哪一隊需要適應的時間愈短，就愈能取得競爭優勢。

先說地點。在何處舉辦比賽的大方向有二，一是將30支球隊集中在一地完賽，二是在各隊原訂的場館舉行。先前有討論過將全部賽事移師到拉斯維加斯進行，好處是減少各隊在全美不同客場之間的移動，不只能降低感染的風險及相關支出，賽程上的安排也相對容易。畢竟各隊所租用的主場館本身也有既定的活動行事曆，恐怕無法配合聯盟或是球隊的需求。但若是集中一地舉行，各隊除了要去適應沒有「主場優勢」的比賽狀況，對於小市場的球隊來說，每一場比賽為他們加油的球迷人數必然相對較少，也等於讓他們一直在客場的劣勢下出賽。

NBA在2007年就有在拉斯維加斯舉辦明星賽的經驗，若是今年球季能復賽，30隊全移師此地比賽是不錯的方法。 歐新社資料照片
NBA在2007年就有在拉斯維加斯舉辦明星賽的經驗，若是今年球季能復賽，30隊全移師此地比賽是不錯的方法。 歐新社資料照片

再來是賽程。各隊比賽的時間是依照原訂的時程直接順延，還是重新訂定時間?如果不是集中一地比賽，由於各個場館的配合度不同，各隊將很難按照原訂的交手順序進行比賽，牽一髮動全身的結果，勢必得重新排定賽程。光是這一點各隊就吵不完了，畢竟各隊剩餘比賽的對戰組合都不同，對手的強度和對戰順序的差異，對於有意爭取排名的球隊來說至關重要。若是賽程必須大洗牌，有戰績壓力的球隊能否針對新賽程迅速做出調整，對於他們最終的排名必然也會有很大的影響。

接著是形式。究竟是先把未完的例行賽打完，還是直接進行季後賽？兩派主張之間的拉扯也不小。直接進行季後賽，在地點及賽程的安排上當然比較好處理。畢竟只剩下16隊，而且對戰組合也已經確定。然而對於其他14支球隊來說，不只在觀感上不公平，在實質的紀錄、球員合約以及球隊收入等各方面的負面影響都很大。從戰力調整的角度來說，若是讓各隊直接進行季後賽，等於是讓久未實戰的球員們立即投入最高強度的賽事，不只會對球員的生理及心理造成巨大負擔，球隊也被迫要在短期內「以戰養戰」來整合，一切都會直接影響比賽及晉級的結果。

里拉德、威廉森、德羅展、福克斯(由左至右)原本都還有機會分別帶領拓荒者、鵜鶘、馬刺、國王打進季後賽，如果因疫情而提前結束例行賽，他們的努力就要泡湯了！ 歐新社資料照片
里拉德、威廉森、德羅展、福克斯(由左至右)原本都還有機會分別帶領拓荒者、鵜鶘、馬刺、國王打進季後賽，如果因疫情而提前結束例行賽，他們的努力就要泡湯了！ 歐新社資料照片

最後則是時程。與前三個議題相比，這個的爭議較小。無論勞資雙方都同意，為了避免球員受傷，復賽的時程絕對急不得，必須給球員足夠的準備期。先前有消息指出，若是NBA本季能夠復賽，可能會先有一段為期25天的調整期，然後才進行正式賽程。畢竟大多數的球員在停賽之後，幾乎都是處於無法進行高強度訓練的狀態，而許多人的自主訓練，在沒有適合的場地可以進行體能及技術訓練的情況下，充其量也只是自我安慰而已。

之前巫師的比爾因為買了個有球場的房子而上了新聞( 比爾豪宅之旅影片 )，由此也可看出沒有多少球員能夠有像比爾這樣的條件進行投籃訓練，也就是說，一旦要復賽，球員等於是要重新準備一個「全新」的小型賽季。這麼說來，復賽後球隊的戰力高低，就得看球員「熱機」的速度有多快了。

比爾新買的豪宅充滿了籃球元素，連遊樂場中常見的連線競賽投籃機都有！ 擷圖自NBA官方網站
比爾新買的豪宅充滿了籃球元素，連遊樂場中常見的連線競賽投籃機都有！ 擷圖自NBA官方網站

綜合以上四個議題，如果最終聯盟決定先讓各隊在同一城市打完剩下的例行賽，對於大部份的球隊來說，剩下的比賽只是練兵用的「消化試合」而已。那些排名大幅領先或是季後賽幾乎無望的球隊，只會行禮如儀地完成比賽；中段班的球隊固然想要爭取更好的排名，避免在首輪就遇上超級強隊，但也不會冒太大的風險去衝最後的戰績。由此說來，只有那些對季後賽還存有一絲希望或是有野心一拼的球隊，才會認真對待這些比賽，而他們也必須比其他球隊更快將戰力調上高峰，才能打進季後賽。

以東區來說，前八種子已經形成明顯的領先集團，其中籃網（7）和魔術（8）雖然勝率沒過半，但都已拿下30勝，排名第九的巫師（24-40）及第十的黃蜂（23-42）想要搶進季後賽並不容易。除了因為勝場差距不小，停賽前這兩隊的近況也不佳，近十戰都是4勝6敗，看來已經沒戲了。

如果沒有停賽，東區的前八種子可能就此底定。但因為賽程突然中斷，一旦重新復賽，一切又很難說了。因為想要打完這些剩下的比賽，所有球員都必須經歷過一定時間的調整，還有球隊整體的磨合也需要時間。哪一隊能最快完成熱機，進入到最佳的備戰狀態，將會是決定這十多場賽事的戰績關鍵。若是巫師和黃蜂的調整速度能比對手快，那照理說，他們還有機會逆勢打進季後賽。

至於西區，在第八種子呈現五搶一的態勢之下，熱機速度更是重要，灰熊、拓荒者、鵜鶘、國王、馬刺都有可能藉此突圍勝出。至於哪一隊能最先完成熱機呢？目前並沒有這樣的統計數字可供預測，先前也不曾遇過這樣停賽又復賽的情況。但若想要討論本季這些球隊的熱機速度，季初的排名或許可以做個有趣的參考。

目前各隊剩餘的例行賽場數平均是17場，其中湖人及馬刺剩下19場最多，最少的獨行俠及老鷹則只剩15場。本季當各隊打完前17場比賽，時間大概是在2019年11月30日前後，當時東區前八名的排名順序，完全和停賽前的最後排名一樣。黃蜂和巫師則是排名互換，一樣沒打進前八。換句話說，這兩隊在本季初的熱機速度實在不夠出色，要期待他們在復賽後能夠快速打出高檔戰力，恐怕也不容易。

至於西區的差異就很大了。那時一飛沖天的灰狼和太陽還在前八，現在都已墊底。值得注意的是，當時灰熊排在第14名，目前則是第八，似乎代表他們熱機速度較慢，復賽之後很可能會被後面的追兵趕上。不過，灰熊的四個競爭對手在季初的熱機速度也好不到哪裡去，一樣打不進前八。這四隊想要後來居上，就得看復賽之後的調整夠不夠快了。

用季初的數據來推測各隊復賽之後的熱機速度，當然存在很多其他的變數。許多球隊季初打不好，是因為遇上傷兵問題，開季賽程太滿，或是對手太硬等等，這些意外因素都與球員的調整速度無關。但由此也可以看出，在復賽之後，愈快克服各種意外和不同問題的球隊，愈能在這不到20場的「短期例行賽」中勝出。尤其是那些想要搶進季後賽的球隊，熱機速度將會決定贏家所屬。

新冠肺炎 疫情 Bradley Beal

相關新聞

「華麗手槍」馬拉維奇 你不知道的籃球天才

想像一下，有個人在柯瑞之前，就已經能投特大號的外線。早在白色巧克力之前，就已經能做出各種不可思議的傳球。在艾文之前，就有令人目眩神迷的花式運球。集這些神奇特技於一身的籃球天才，在世界還不懂得欣賞之前，

NBA復賽之後 熱機速度將決定季後賽贏家

新冠肺炎的疫情在美國仍未止歇，NBA雖然依舊沒有任何復賽時間表，但總裁席佛表示他正在廣泛地徵求各方的意見和建議，來為可能的復賽做出規劃及準備。幾個主要的關鍵議題，像是賽事舉辦的地點、賽程、形式及時程，

NBA／球星公益拍賣抗疫 與西蒙斯5打5要價30萬

體育用品電商Fanatics創辦人、同時也是費城76人隊與NHL紐澤西魔鬼隊合夥人魯賓（Michael Rubin），近...

NBA／捨灰狼放棄搭檔賈奈特 馬布瑞說明過去離開想法

退役球星賈奈特（Kevin Garnett）日前風光入選名人堂，他受訪時坦承自己應該早點離開灰狼，那麼或許職業生涯就可再添幾座總冠軍榮耀，而他在明尼蘇達大多時間都處於孤軍奮戰的困境，其中很有機會成為其

NBA／聊往事需暫停調整情緒 導演稱喬丹像在心理治療

《ESPN》最新關於公牛王朝的紀錄片「最後一舞」發行上映，導演荷希爾（Jason Hehir）受訪時也提到喬丹（Michael Jordan）在其中所展現的真性情，儘管片中描述的場景都是發生在1997

NBA／灣區記者新書掀波瀾 稱杜蘭特控記者只愛討好柯瑞

《The Athletic》記者史特勞斯（Ethan Strauss）日前推出關於勇士王朝新書，其中一段關於杜蘭特（Kevin Durant）篇章也搶先曝光供人在網路試閱，他提到自己在2019年1月時

NBA／布克正式宣佈退役 場外事業投資有道

現年32歲的布克（Trevor Booker）今日透過社群媒體宣佈，將正式退役。 布克是在2010年以首輪第23順位被灰狼選走，隨即被送到華盛頓巫師，之後陸續待過爵士、籃網、76人和溜馬，生涯累

NBA／帕克退休生活經營有成 有望任橫跨籃足事業總裁

退役馬刺明星後衛帕克（Tony Parker）目前是里昂籃球俱樂部老闆兼總裁，就如同歐洲多數職業俱樂部一樣，里昂同時也擁有足球與籃球俱樂部，前者歷史相當悠久有著70年資歷，且過去曾7度拿下法甲冠軍更曾

NBA／跟腱傷勢恢復良好 胡德盼續留拓荒者

胡德（Rodney Hood）在2019年12月對湖人比賽中不慎遭遇左腳跟腱撕裂的嚴重傷勢，導致賽季提前報銷。在最近4個月來，胡德持續試著從傷病中努力復健，期盼能夠早日回歸賽場。 儘管因為新冠肺

NBA／柯瑞遇感冒症狀驚魂 老爸爆也曾懷疑染新冠肺炎

柯瑞（Stephen Curry）過去曾因出現感冒症狀，成為NBA首位接受新冠肺炎檢疫的球員，所幸最後結果證明只是A型流感，教頭柯爾（Steve Kerr）事後就回憶，當時全隊上下所有人都很擔憂柯瑞可

NBA／保羅率雷霆打破質疑 克勞佛：生涯最偉大成就之一

雷霆上個夏天一口氣送走陣中2位主力明星，揮別了喬治（Paul George）與衛斯特布魯克（Russell Westbrook），而新加入的保羅（Chris Paul）也不被看好會待下來，一般預估他很

NBA／13年前被交易到湖人 亞瑞查：想去的是快艇

2009年以湖人隊成員身分獲得生涯目前唯一的總冠軍，拓荒者隊球星亞瑞查（Trevor Ariza）卻自爆，當時自己可是一...

熱門新聞

中職／蘇貞昌呼籲改名 會長吳志揚批：我們非政府單位

NBA／佐蒙德自爆因他才重訓 歐陸巨漢曾嚇壞隊友拉文

NBA／身價21億美元 全球富豪榜喬丹排第1001名

現場重現／中職更名「台灣職棒聯盟」 18年前差一步

NBA／不該大量投三分 柯爾：中距離才是最有效進攻

NBA／布克正式宣佈退役 場外事業投資有道

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。