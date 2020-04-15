籃球／JHBL閉門決賽 線上瀏覽量飆6倍

受新冠肺炎疫情影響，今年學生籃球聯賽甲級決賽都採「閉門」舉行，最後登場的國中籃球聯賽（JHBL）12日剛落幕，電視平均收視雖略低於去年，但網路瀏覽量有顯著提升，頁面瀏覽量更從去年的11萬提升到68萬，成長超過6倍。

今年JHBL女甲冠軍賽由宜蘭復興國中摘下隊史第一座JHBL甲級金盃，MVP張聿嵐的全能身手「圈粉」無數；男甲冠軍戰由苗縣大倫國中摘下97學年後的隊史第2冠，教頭陳弘澤還落下男兒淚。

根據轉播單位FOX體育台數據，今年決賽20場的平均收視（25到49歲男性）0.07，略低於去年的0.09，但15到24歲男性的主力收看觀眾大幅成長，從去年的0.03提升到0.14。

網路已成球迷收看比賽的另項主要管道，FOX官網的決賽直播各項數字都有明顯提升，去年頁面瀏覽量11萬9千，今年飆到68萬3千，職播瀏覽量也從去年的9萬9千提升到今年的34萬。

決賽各場次以男冠軍戰人氣最旺，頁面瀏覽量達56110，平均電視收視率0.21也是最終日4天賽事中最高。