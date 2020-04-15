NBA／球星公益拍賣抗疫 與西蒙斯5打5要價30萬

體育用品電商Fanatics創辦人、同時也是費城76人隊與NHL紐澤西魔鬼隊合夥人魯賓（Michael Rubin），近日發起「 All In Challenge」線上公益拍賣，許多大咖明星、球星都發揮創意共襄盛舉。76人隊球星西蒙斯（Ben Simmons）就拍賣與他5打5機會，不過要價不菲1萬美元（約台幣30萬元）起標。

魯賓的活動獲得娛樂圈、體壇一呼百應，從小賈斯汀、洋基退役球星「A-Rod」，獨行俠老闆庫班（Mark Cuban）都響應。

韋德（Dwyane Wade）創意十足，就提供與他一起釀酒機會。塞爾蒂克泰托姆（Jayson Tatum）也接受挑戰，影片中還先幽了一默，表示挑戰是要捐出兒子24小時，「開玩笑的。我要提供兩個名額，可以獲得兩張門票，帶走我比賽實著球衣、球鞋，並在賽後一起共進晚餐，席間有問必答。」

西蒙斯影片同樣搞笑開場，「我要給一位幸運球迷打NBA機會。什麼？不行。好吧。」他表示將提供一位球迷，可以帶朋友坐專屬包廂，得標者則坐場邊席，賽後與他打5打5，並獲得他的全身裝備，最後一起用餐，並點名詹姆斯、洛夫一起加入挑戰。

庫班提供獨行俠一日合約，能與獨行俠全隊打球。湖人傳奇魔術強森（Magic Johnson）則提供一整套行程，從一日教練、打花式籃球，用餐，到進專屬包廂和魔術強森一同觀賞湖人比賽。

魯賓的公益拍賣目標募款百萬美元，供給食物給孩童、長者以及對抗新冠肺炎的前線人員，他自己也提供超級盃、NBA總決賽、世界大賽、美網等門票，以及總額10萬美元的自家商品禮券作為獎項。