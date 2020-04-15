NBA／13年前被交易到湖人 亞瑞查：想去的是快艇

2009年以湖人隊成員身分獲得生涯目前唯一的總冠軍，拓荒者隊球星亞瑞查（Trevor Ariza）卻自爆，當時自己可是一點都不想被交易到「紫金軍團」。

NBA上月因新冠肺炎疫情影響全面停賽，沒球可打的許多球員紛紛上節目或在社群平台分享生活，亞瑞查之前上退役球員理察森（Quentin Richardson）與麥爾斯（Darius Miles）的「敲頭兄弟（Knuckleheads）」節目就分享，當時自己很開心被魔術隊交易回洛杉磯，但卻落腳在錯誤的球隊。

大學就讀加州大學洛杉磯分校（UCLA）的亞瑞查直言，能夠回家和媽媽團聚當然很好，但感覺卻有些奇怪，「我不是真的想幫湖人打球，我想打的是快艇，這是我當時和總經理說的話。」

2007年被交易到湖人的亞瑞查表示，洛杉磯雖是自己十分熟悉的地方，但在眾星雲集的湖人，上場時間勢必會遭壓縮，這也是為何他當時接到經紀人電話後脫口而出一句髒話，他笑說那時心情是「我永遠打不到球了」。

不過他亞瑞查在紫金軍團獲得不少機會，2009年的總冠軍仍是個人目前唯一的NBA金盃冠軍，成16季NBA球員生涯亮點。