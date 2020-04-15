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NBA／盼球員篩檢後閉門復賽 火箭老闆：沒打完會有憾

聯合報 / 記者林宋以情／即時報導
火箭老闆希望聯盟讓球員篩檢後，確定健康無虞，以閉門方式重啟再戰。 美聯社
火箭老闆希望聯盟讓球員篩檢後，確定健康無虞，以閉門方式重啟再戰。 美聯社

各大球團、球迷都在引頸期盼NBA復賽，休士頓火箭隊老闆費爾提塔（Tilman Fertitta）談到賽季停擺，坦言球季沒有個結束會非常可惜，希望聯盟讓球員篩檢後，確定健康無虞，以閉門方式重啟再戰。

美國總統川普（Donald Trump）今日再度點名NBA主席席佛，展現讓職業運動賽事回歸的決心。火箭老闆費爾提塔坦言，新冠肺炎疫情對大家而言是場災難，所幸球隊財務狀況維持穩定，對球團中沒有人因此減薪感到自豪，但疫情仍對所有人造成影響。

「我相信哈登（James Harden）一定希望趕快恢復比賽，基本上他一年12個月都在打籃球，我敢保證他一定很鬱悶。」費爾提塔相信火箭隊陣中每位球員，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）、塔克（P.J. Tucker）都希望能盡快回到場上。

費爾提塔表示，大家都希望能在球迷面前打球，但目前看來，開放觀眾進場並不可行，「我們能做的就是篩檢球員，確保大家都健康無虞，沒有任何症狀，在政府機關、聯盟選擇適當的時機下，重啟賽事。如果沒辦法打完這個賽季，那會非常可惜。」

另外火箭總管莫雷（Daryl Morey）昨日針對聯盟復賽前的「25天計畫」也提出看法，表示讓比賽盡快重啟才是重點，準備期長短不會有太大差異。

NBA 哈登

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