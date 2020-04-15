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NBA／身價21億美元 全球富豪榜喬丹排第1001名

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
「富比世」今天公布全球富豪排行榜，有不少職業球團老闆入選，夏洛特黃蜂老闆喬丹（Michael Jordan）以身價21億美元排進行1001名。 法新社
「富比世」今天公布全球富豪排行榜，有不少職業球團老闆入選，夏洛特黃蜂老闆喬丹（Michael Jordan）以身價21億美元排進行1001名。 法新社

美國媒體「富比世」今天公布全球富豪排行榜，有不少職業球團老闆入選，夏洛特黃蜂老闆喬丹（Michael Jordan）以身價21億美元排進行1001名，至於快艇老闆鮑默（Steve Ballmer）則是以527億美元身價排名總排行第11名，也是與NBA相關排名最高的人士，不過在這次的排行榜中他仍被歸類在科技產業。

在富比世公布的全球富豪排行榜中，雖然不分行業進行總排名，但在運動產業部分排名最高的則為體壇大亨克倫克（Stan Kroenke），他除了擁有屬於自己的運動娛樂公司外，幾乎在北美各大職業運動也都擁有球隊（NBA為丹佛金塊），更是英超兵工廠足球俱樂部的老闆，他的身價高達100億美元，在排行榜中排入第135名。

至於喬丹則是以21億美元的身價排名在總排行榜第1001位，在運動產業也排在第15名，是排名最高的退役職業選手，根據統計，喬丹生涯雖然透過球員合約獲得的薪水僅有9000萬美元，但他在商業合作中獲利高達17億美元（税前）收入，他在2010年以1億7500萬美元的價碼購入黃蜂多數的股權，目前該隊的市值已有15億美元。

在該篇文章中也提到，喬丹生涯雖然僅有兩個賽季是全聯盟薪水最高的球員，而他與NIKE在1984年簽下的第一份合約更僅有一年50萬美元的價碼，但在去年NIKE支付給喬丹的費用高達1億美元。

喬丹 黃蜂 NBA

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