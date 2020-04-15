NBA／徵詢體壇大老復賽意見 川普：來讓運動回歸吧

受到新冠肺炎疫情影響，全球職業運動幾乎都陷入全面停擺的狀況，美國總統川普（Donald Trump）在今天白宮的記者會上表示，接下來他會徵詢包括NBA主席席佛（Adam Silver）、獨行俠老闆庫班（Mark Cuban）等體壇大老的意見，希望讓職業運動賽事盡快恢復到人們的日常生活中。

在新冠肺炎疫情仍未得到有效控制的情況下，北美四大職業運動中的NBA、NHL都處在無限期停賽階段，MLB也確定延期開打，其他包括LPGA、PGA、WWE、UFC等賽事也都受到相當大的影響，讓全美職業運動幾乎全面停擺。

不過美國總統川普似乎對於這樣的日子感到厭倦，在今天的白宮記者會中，他表示，接下來將會徵詢體壇大老點意見，希望讓職業運動盡快回歸，「我們來讓運動回歸吧，我已經厭倦看14歲青少年的棒球比賽了，不過實際上我也沒有太多時間收看，或許我看了一個打席後又必須馬上回去工作。」

繼日前與美國各大職業運動聯盟主席召開電話會議後，川普透露接下來他將會徵詢更多體壇大老的意見，其中包括獨行俠老闆庫班、達拉斯牛仔老闆瓊斯（Jerry Jones）等，另外包括席佛、MLB主席曼佛瑞（Rob Manfred）、NFL主席古德爾（Roger Goodell）、NHL主席貝特曼（Gary Bettman）以及其他職業運動高層，都在川普的徵詢名單。