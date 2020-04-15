NBA／公牛高層動盪 一哥拉文不改想贏球決心

在NBA復賽仍是遙遙無期的情況下，芝加哥公牛昨天卻率先做出球團高層的人事異動案，讓球隊的前景變得更加難以預測，不過球隊一哥拉文（Zach LaVine）強調，這些外在因素都不會打垮他繼續帶領公牛前進的想法。

公牛在這次NBA停賽前繳出22勝43敗的東區第11名戰績，雖然要在賽季結束前追上第八名的魔術並不是不可能，但在NBA受到新冠肺炎疫情影響無限期停賽，現在又發生球團聘請前金塊總管卡尼索瓦斯（Arturas Karnisovas）執掌人事大權，並開除原先總管福爾曼（Gar Forman）的異動案，對於公牛來說又增添不少變數。

不過公牛一哥拉文在今天受訪時強調，這些都不會改變他繼續帶領公牛的決心，「你必須要有目標，一個每一年都要試著達成的目標，但我們現在還沒做到．我們的成績確實不如預期，表現也不盡如人意。」

拉文強調，今年公牛戰績不佳，不僅是教練的問題，球員也必須要負起責任，「我們必須要站出來，確保每個人走進球場時都有共同的目標並且做好準備。對於某些人來說，你必須清楚自己的角色，哪些人要坐在後排，哪些人必須出來帶領球隊，不過這些的前提是全隊必須保持交流，並搭在同一條船上。」

拉文本賽季繳出平均25.5分4.8籃板4.2助攻的亮眼數據，儘管NBA復賽仍是遙遙無期，但他仍每日與最愛的籃球同處，甚至日前才剛在ESPN舉行的線上「HORSE」挑戰賽中擊敗了退役球星皮爾斯（Paul Pierce），並將在周五參加四強賽，力拚爭冠機會。

談到對於勝利的渴望，拉文說：「我就是一個好勝且總是想贏球的球員，並願意為此做任何犧牲，我認為這個賽季我就是一名全明星球員，去年我也這樣認為，但我不會停下進步的腳步，努力來實現我的目標，只要我想贏球並且做到了，其他的事情就會隨之而來。」