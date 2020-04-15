失去過後才知珍惜 給NBA防疫按個讚！

或許，當美國職棒、職籃、NCAA男籃再度在我們眼前開打時，我們會感動的熱淚盈眶，那一刻的我們才會了解失去後再度擁有是多麼值得珍惜…….

根據最新的消息，在過去的一兩天新冠病毒在美國的發展曲線有減緩下降的趨勢，讓大家感覺到各行業復工和體育業回籠的指標與盡頭，有至少可以期待的一天。目前各界將復工期預設在5月中旬或下旬。這對我們這些有體育賽事觀賽癮的人來說至少是個希望，有希望才有活下去的動力，不是嗎？

說的諷刺挖苦一點，我們在美國或甚至在紐約的運動球迷，「何其有幸」能夠在一生經歷這一次因為新冠病毒而引起的運動大停擺，從布魯克林北邊的巴克萊中心(籃網隊)到曼哈頓中城的麥迪遜廣場花園球場(尼克隊)，到上城的鬥牛聖地洛克公園、洋基球場，最後回到皇后區的花旗球場在瞬時間全部劃下休止符，這是一種悲傷與無奈的同時暫停。

美國從2001年的911恐攻後，傾所有力量成立跨部門的防恐安全機構，試著防止外來的恐怖攻擊和任何威脅再度傷害和影響到美國人民的生活與生命。沒想到一個看不見、幾乎無形的病毒對於美國和全世界造成的傷害和陰影，卻超過了恐怖攻擊本身。

紐約地區因為疫情嚴重，所有運動比賽早已暫停，平常最熱鬧的中國城地區也是非常冷清。 美聯社

美國在這次的全球疫情大爆發，就像某政府官員描述的，如珍珠港被偷襲一樣的死傷慘烈，但筆者個人的見解是，美國這次的疫情大傷亡之所以如此慘烈，就是因為就如偷襲珍珠港一樣，毫無防備，被打的毫無招架之力，政府機構的誤判與政客對於專業的不信任與不採納，才是造成死傷慘重的原因。

經歷過戰爭就知道戰爭的恐怖與無情，更知道為戰爭而需要做的準備，也因此不管是在台灣或是在美國的亞裔，在這次的「戰爭中」都是傷亡情況相對較小的，原因無他，經歷過SARS後，亞洲人對於病毒防疫是比較警覺與謹慎的。

美國總統川普的施政團隊對這次病毒過於輕忽，不像台灣在一開始就如臨大敵，以致於疫情一發不可收拾。 美聯社

所以一個真正好的領導者或是機構要能夠防患未然、洞燭機先是最重要的，也是一個優良的機構區別於其他競爭者的要素，講到此就必須給NBA職籃和聯盟理事長席佛(Adam Silver)一個讚，該聯盟是美國本土四大職業運動聯盟中第一個喊暫停的(印地安泉網球巡迴賽是全美第一個取消的職業賽事)，這幾天美國各界能夠預測病毒疫情已經可以遠看到盡頭了，該聯盟又是第一個聯盟跳出來希望員工集思廣益，能為未來賽事在防疫方面做各種假想與設想的。NBA能夠在1990年走上國際舞台一路執美國職業運動聯盟的牛耳，除了本身的運動好看、球員素質好之外，具有遠見、能為未來做準備是關鍵。

美國的疫情現在有趨緩的走勢，各界看好最快5月中旬後，包含美國職棒和職籃等可以陸續回來練球或復工，但讓人擔心的問題是誰能保證看球環境絕對安全無虞？而且經歷過大批死傷後的疫情，球迷是否會有疫情災難壓力症候群？未來的美國社會是否會如台灣一樣，養成戴口罩與保持社交距離的好習慣？

疫情在美國開始傳播時，理事長席佛迅速做出決定，第一時間就停止比賽，減少球員與球迷大量染病的可能。 歐新社資料照片

如專業的美國知名的抗疫專家佛奇博士(Dr. Anthony Fauci)建議的，未來美國社會各行各業的復工應該採漸進式的。體育賽事方面，應該回歸到加州軟性封城前那般，各種賽事應該採至少兩至三階段漸進復工。

若真的5、6月開打復工有望，例如職棒在內，在一開賽的頭一個月，應該如目前台灣職棒以關門內打的模式，畢竟在一開始疫情安全和球迷內心疑慮沒有辦法做到百分百時，至少有轉播、有廣告贊助是球團與球迷最期盼的公約數。

第二階段，美國經過這次的新冠肺炎大戰後，應該了解到，威脅與攻擊其實不光來自國外，能殺人於無形的病毒無所不在，應該在各大球場的出入口廣設體溫測量設備，和落實戴口罩、勤洗手的習慣，讓每位到球場觀賽的球迷都能配合防疫。

只有嚴格落實後，美國人才能在未來的球季回到以往那樣無憂無慮的正常觀賽，那是才是第三階段可以開始實施的時候。但在那之前美國的運動球迷在防疫的道路上，還有很大的學習空間和不習慣的習慣要配合。

美國在過去的將近20年，將全部的心力都設在反恐反槍擊的威脅上，凡進出各種大眾機構，例如球場、劇院、機場、政府單等都要進行搜身、搜行李過金屬探測器等關卡，或許這次全球疫情的大爆發後，該是重新調整未來進出公共場合時，要偵測的目標該從反恐轉為反疫爆了。

但是話說回來，即使美國本土這次受疫情影響，死亡人數相當多，但人民戴口罩率和普及率還是不及亞洲，這與文化有關，西方人自由不受拘束慣了，對於戴口罩這件事非常排斥，就算口罩給好給滿了，依舊還是不願帶，更難想像美國球迷大漢在夏日的洋基球場，喝著啤酒暢飲、手拿著爆米花、熱狗、起士薯片大啖，這時要是戴個口罩是多煞風景多麻煩的一件事啊！

就算美國運動賽事下個月清除一切困難開打了，筆者對於美國人的防疫習慣和信心還是有點怕怕…..