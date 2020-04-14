NBA／期待杜蘭特、厄文合體 馬布瑞：會很神奇

布魯克林籃網雙星杜蘭特（Kevin Durant）、厄文（Kyrie Irving）合體效果究竟為何，連前紐約尼克球星馬布瑞（Stephon Marbury）都很期待，甚至預言將會十分「神奇」。

杜蘭特本季因跟腱斷裂仍在復健中，厄文則在2月因肩傷動刀整季報銷，先前傳出若NBA賽季在6月中旬回歸，杜蘭特有望復出，不過消息已經遭杜蘭特經紀人卡萊曼（Rich Kleiman）打槍，認為不切實際。但新球季雙星合體指日可待，馬布瑞也期待兩人的化學效應。

「我想他們並肩作戰將會有如魔幻般。」馬布瑞接受籃球作家羅賓森廣播節目（Scoop B Radio），談到雙星合體的看法，表示即便屆時仍要視兩人的好壞狀態而定，但他給予厄文和杜蘭特高評價。

「厄文是異於常人的怪物，杜蘭特也是。」馬布瑞指出，當同樣擁有強大能量的兩人聯手時，相信搭配上會天衣無縫，「我深信會是非常棒的組合。」

馬布瑞日前接掌CBA北控隊兵符，不過由於中國大陸當局擔心疫情死灰復燃，復賽日期一延再延，目前看來是遙遙無期。