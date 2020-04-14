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NBA／綠衫軍泰托姆 停賽後沒再碰球
NBA因新冠肺炎停賽超過一個月，塞爾蒂克隊球星泰托姆（Jayson Tatum）也超過一個月沒辦法打籃球，他受訪時透露，上月停賽前最後一場比賽後，自己就沒再碰球。
「我有在家做些有氧運動和重訓，但是的，我已經很久沒打籃球了。」泰托姆承認。
雖許久沒碰球，泰托姆倒是很開心能聊到最熟悉的籃球，被詢問幾個問題都侃侃而談，像是認為上季MVP開是火箭隊「大鬍子」哈登（James Harden）而非公鹿隊「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）。
泰托姆先前就曾在個人社群平台發表類似言論，這次他接續解釋說：「對我來說，哈登有連續42場比賽得超過30分之類的，然後保羅（Chris Paul）又傷很久，他們有傷兵問題，我不記得他們後來到底列第幾種子，但他（哈登）的表現真的很出色。」
泰托姆也談到季出對決快艇隊時，他對快艇球星喬治（Paul George）「終結腳踝」，不過他承認當時有踩到喬治的腳，「所以我們糾纏了一下，然後他跌倒，而我投進那一球，我不會說我終結他腳踝，因為我有點踩到他了。」
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