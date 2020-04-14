NBA／不贊成25天準備期 火箭總管：應該縮短

NBA重啟之日未定，復賽前準備期也讓聯盟大傷腦筋，日前聯盟傳出擬定「25天計畫」，但火箭總管莫雷（Daryl Morey）指出準備期再長都不夠，既然每支球隊遇到情況都相同，不如縮短準備期。

《ESPN》記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）表示，聯盟初步擬定球員25天準備計畫，前11天採取自我隔離的個人訓練，後14天進行5對5，幫助球員恢復體能狀態。

然而莫雷指出，球員不可能回復到賽季狀態，與其如此，不如將準備期縮短，「我的想法是，相較於訂出所有人都感到舒服的時程表，我們或許該擁有更短的準備期計畫。當然決定權還是在於主席。」

莫雷表示，事實上，準備期長或短不會有太大差異，「你想維持比賽的高強度，但實際上每個人都遇到相同的情況，所以不會有哪些球隊比較有優勢。」

莫雷指出，或許前幾場比賽不會太完美，但兩支球隊都會遭遇相同情況，「不過我們仍舊會在最短時間內，拿出最佳表現。」

NBA自3月12日起因新冠肺炎疫情全面停擺，聯盟主席席佛（Adam Silver）表示，賽事何時重啟最快要等到5月才會有新進度。