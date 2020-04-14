NBA／與德羅展關係待修補 暴龍總裁：這需要時間

多倫多暴龍在過去幾年歷經教練團與主力陣容的變換後，於上賽季奪下隊史首座總冠軍，不過球隊總裁尤基利（Masai Ujiri）卻也因為對前教頭凱西（Dwane Casey）和前一哥德羅展（DeMar DeRozan）出手，而一度背負罵名，不過在今天接受訪問時他強調，與凱西的關係也已經好轉，但仍需要花時間打開與德羅展的心結。

近年來身為東區常勝軍的暴龍，在始終無法更近一步得情況下，球隊總裁尤基利先是在2018年宣布解僱總教練凱西，又將球隊一哥德羅展打包送往馬刺，換回鬱鬱不得志的雷納德。

儘管這兩筆人事異動成為暴龍後來奪下隊史首冠的重要因素，但不論是開除剛拿下年度最佳總教練的凱西，還是交易在多倫多深得人心的德羅展，尤基利都在當年承受了不小的壓力，甚至還因此與兩人間的關係破裂。

在今天受訪談及這裡次的人事異動時，尤基利坦言自己事前確實經歷長時間的內心掙扎，甚至還因此流下男兒淚，「我總是說，在我們的工作裡最困難的兩件事就是交易球員，和當球員選擇投入自由市場時，這兩部分都是相當困難的，當你要一名球員離開時，你會很難面對他們，而當一名球員投入自由市場，如同去年的雷納德，你又會很難面對這件事，而我兩種都經歷過了，從一些很棒的人身上。」

尤基利指出，儘管自己與凱西的關係已經好轉，但對於德羅展與自己之間仍需要花時間重新修補，「正如同德羅展的那一次，有時你要面臨很重的人際壓力，就像同當年我們在交易蓋伊（Rudy Gay）時，我跟他相當親近，他是個很令人難以置信的孩子，就如同德羅展一樣，當你在那邊建立良好、信任的文化時，你又必須在同時間他將交易出去。」