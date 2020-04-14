籃球／在島上打球 傳西甲聯賽轉往加那利群島復賽

在新冠肺炎疫情仍未獲得控制的情況下，全球不少職業籃球聯賽都陷入停擺，甚至是復賽遙遙無期，不過西班牙甲級籃球聯賽在今天卻傳出，已與加那利島群島體育委員會進行接洽，希望將聯賽剩餘賽事與季後賽皆搬到該處進行，且所有上島的球隊隊職員都必須先進行病毒檢測。

身為新冠肺炎疫情重災區之一的西班牙，該國甲級籃球聯賽於本月初率先宣布將無限期停賽，不過今天隨即傳出比賽可能透過改至單一地點，並將所有參賽球隊集中管理的復賽計畫，而這個被選定的比賽地點正是加那利群島。

根據西班牙媒體報導，屬於自治區的加那利群島目前新冠肺炎疫情為低風險區，獲得西甲聯賽的認可，雙方從上周開始就不斷進行秘密會談，該島也將提供大加那利競技場以及Insular體育中心做為復賽使用場館，而屆時所有參賽球隊都必須在入島前接受檢測，不過最終是否成行，仍必須等待西甲聯賽在本月20日作出最終決定。

報導指出，西甲聯賽的復賽計畫，除了採閉門舉行外，也會提供電視轉播服務，以確保聯賽的電視轉播收入不會受到影響，不過復賽後是否會改變賽制，都還在討論階段。

除了西甲聯賽外，從3月11日起就全面停賽的NBA，日前也傳出有意轉往拉斯維加斯復賽，並進行球隊與球員的集中管理，不過相較於更容易管制的「上島打球」，NBA前往拉斯維加斯復賽的技術難度似乎高出不少。