NBA／布萊恩退休4周年 凡妮莎嘆：期盼回到那一天
洛杉磯湖人已逝球星布萊恩（Kobe Bryant）在今天退休滿四周年，儘管他已於今年一月的直升機失事意外驟逝，但妻子凡妮莎（Vanessa Bryant）在今天回顧了丈夫的退休生活，並強調每天都期待能夠回到事發的那天早上。
布萊恩是在美國時間2016年的4月13日迎接個人職業生涯最後一場比賽，在出戰猶他爵士的賽事，他猛轟60分，為長達20年的職業生涯宣吿落幕，不過他的退休生活僅維持了短短三年九個月，就因為那場意外被迫告終。
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My husband worked his ass off for 20 years. Gave it his all. All he wanted was to spend time with our girls and me to make up for lost time. He wanted to be there for every single milestone and special moment in our girls lives. He only got to enjoy 3 years and 9 months of retirement. We had 2 more daughters, he won an Oscar, he opened Granity studios, he became a 5x best selling author and coached Gianna’s basketball team in that time. She worked hard and gave her all 7 days a week just like her daddy. I wish I could go back to that morning, every day. I wish they had a normal local game on 1/26. Life truly isn’t fair. This is just senseless.
妻子凡妮莎今天在個人社群網站上回顧布萊恩不到四年的退休時光，她說：「我的丈夫努力工作了20年，總是全力以赴，他只是希望與我和我們的女孩在一起，以彌補那段時間失去的相處機會，他想參與我們的女孩生命中的每個重要里程碑和特殊時刻。」
儘管布萊恩已離開人世近三個月，但凡妮莎強調仍無時不希望回到事發的那天早上，「他只有三年九個月的退休時光，這段時間他迎接了兩個女兒的到來，獲得了奧斯卡獎，開了工作室，成為一名暢銷作家，並且開始執教吉雅娜（Gianna）的球隊，她就像他的父親一樣，每周七天都不斷在努力練習，我每天都期盼著能回到那天早上，她們能夠上場打一場正常的比賽，生活確實不公平。」
布萊恩在四年前的那場退役之戰結束後，走向場邊向他的家人致意，並親吻和擁抱了凡妮莎和兩名女兒，他說：「現在能夠跟家人共度美好的時光，時間真的過得太快了，一切都太神奇了，我真的很幸運也充滿感激，現在夢想總算要成真了。」
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