NBA／布萊恩退休4周年 凡妮莎嘆：期盼回到那一天

洛杉磯湖人已逝球星布萊恩（Kobe Bryant）在今天退休滿四周年，儘管他已於今年一月的直升機失事意外驟逝，但妻子凡妮莎（Vanessa Bryant）在今天回顧了丈夫的退休生活，並強調每天都期待能夠回到事發的那天早上。

布萊恩是在美國時間2016年的4月13日迎接個人職業生涯最後一場比賽，在出戰猶他爵士的賽事，他猛轟60分，為長達20年的職業生涯宣吿落幕，不過他的退休生活僅維持了短短三年九個月，就因為那場意外被迫告終。

妻子凡妮莎今天在個人社群網站上回顧布萊恩不到四年的退休時光，她說：「我的丈夫努力工作了20年，總是全力以赴，他只是希望與我和我們的女孩在一起，以彌補那段時間失去的相處機會，他想參與我們的女孩生命中的每個重要里程碑和特殊時刻。」

儘管布萊恩已離開人世近三個月，但凡妮莎強調仍無時不希望回到事發的那天早上，「他只有三年九個月的退休時光，這段時間他迎接了兩個女兒的到來，獲得了奧斯卡獎，開了工作室，成為一名暢銷作家，並且開始執教吉雅娜（Gianna）的球隊，她就像他的父親一樣，每周七天都不斷在努力練習，我每天都期盼著能回到那天早上，她們能夠上場打一場正常的比賽，生活確實不公平。」

布萊恩在四年前的那場退役之戰結束後，走向場邊向他的家人致意，並親吻和擁抱了凡妮莎和兩名女兒，他說：「現在能夠跟家人共度美好的時光，時間真的過得太快了，一切都太神奇了，我真的很幸運也充滿感激，現在夢想總算要成真了。」