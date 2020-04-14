NBA／不敵新冠肺炎 唐斯母親病逝享年58歲

與新冠肺炎疫情搏鬥數周後，明尼蘇達灰狼球星唐斯（Karl-Anthony Towns）的母親賈奎琳（Jacqueline Cruz-Towns）在今天病逝，享年58歲；唐斯的家人隨即發出聲明緬懷賈奎琳，不少NBA球員也透過社群網站表示哀悼。

唐斯在上月25日透過影片透露自己的母親賈奎琳因為染上新冠肺炎而陷入昏迷，父親也因為檢測呈現陽性反應而住院，在父親病症逐漸好轉的情況下，唐斯表示，母親一直高燒未退，且肺部機能愈來愈差，狀況持續在惡化中，希望大家為賈奎琳一起祈禱。

不過今天仍傳出賈奎琳不幸病逝的消息，唐斯家族在聲明中說：「賈奎琳在家族中扮演著不同角色，一名妻子、母親、女兒、祖母、姐妹也是朋友，身為唐斯家族的女族長，她擁有令人難以置信的力量來源，且總對於每一個與之相處的人充滿愛心、熱情，她的精神將永遠無法被取代。」

而灰狼球團也透過聲明表示哀悼，強調賈奎琳是兒子唐斯的頭號粉絲，並且不斷透過源源不絕的正向力量支持著唐斯和整個灰狼團隊，「我們整個球團和員工都深愛著賈奎琳，今天聯盟、球隊和球員將齊聚一堂，共同支持著賈奎琳與唐斯，並向他們表示哀悼。」