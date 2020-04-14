快訊

開除防疫國寶佛奇？ 美掀推特論戰白宮否認

1998公牛「最後一舞」 一定要知的歷史背景

聯合新聞網 / 特約記者李亦伸
「The Last Dance」是ESPN與Netflix合製的紀錄片，本系列將於4月19號至5月17號率先登場，台灣球迷也可以在NETFLIX上看到。 擷圖自ESPN官方網站
「The Last Dance」是ESPN與Netflix合製的紀錄片，本系列將於4月19號至5月17號率先登場，台灣球迷也可以在NETFLIX上看到。 擷圖自ESPN官方網站

美國時間4月19日1998年芝加哥公牛最後一次奪冠，公牛第二次完成三連霸紀錄片「最後一舞」將在全美上映。1998年球季是90年代公牛王朝兩次三連霸最後一季，1998年總冠軍賽喬丹投進最後致勝跳投「The Shot」，迄今仍是NBA史上最經典傳奇。

喬丹在完成這記終極跳投，幫助公牛摘下第六座總冠軍後第二次宣布退休，「The Shot」成為喬丹最後留下傳世記憶和畫面。做為喬丹「The Shot」最重要背景人物猶他爵士前鋒羅素防守喬丹，最終被喬丹急停跳投時推了一把也跟著載入史冊。

喬丹(右)在最後一擊出手前曾推了一下防守他的羅素(左)，但並沒有被判犯規，這讓他的「The Last Shot」成為經典傳奇。 1997-98、1998-99 Flair球員卡
喬丹(右)在最後一擊出手前曾推了一下防守他的羅素(左)，但並沒有被判犯規，這讓他的「The Last Shot」成為經典傳奇。 1997-98、1998-99 Flair球員卡

這部紀錄片是ESPN當年派一組團隊跟著公牛一整季，紀錄下喬丹最後一個賽季生活、訓練、比賽情況，在新冠病毒疫情侵襲全球，全球職業運動幾乎全部停賽情況下，這部1998年喬丹+公牛紀錄片有可能創造收視高峰和話題。

重溫喬丹和公牛「最後一舞」紀錄片前，有一些故事、歷史你一定要知道。

1、1998年季前公牛分崩離析

1997-98季前，已經二連霸的公牛早就處於「分裂狀況」，皮彭對自己的合約、薪資不滿，公牛高層也對教練「禪師」傑克森非常不爽，加上開季皮彭就受傷停賽，只能靠喬丹一個人帶隊苦撐，公牛開季15戰只打出8勝7敗戰績。公牛就是在這種「怪異平衡」中展開第二次三連霸之旅「最後一季」。

一直到1998年4月中，公牛靠著喬丹帶領，皮彭歸來，傑克森執教，以及所有公牛球員對公牛生涯「共識」凝聚在一起。「最後一季」共識和喬丹，是公牛完成第二次三連霸最重要基因，如果沒有喬丹超能力，沒有傑克森無為而治，沒有皮彭甘心為夥伴再拼一季，公牛90年代輝煌故事結局很難完美。

2、喬丹即將退休

1998年35歲喬丹打完這一季準備退休，公牛高層也不想再這麼「拗」下去。喬丹最後一年年薪3300萬美元，當年團隊薪資上限是2700萬美元左右，光是喬丹一個人薪水就超過團隊薪資。

喬丹當然值這個錢，喬丹給了NBA全新生命，但NBA也給喬丹最大榮耀和舞台，喬丹第一次重返NBA就擺明，公牛不但要留住教練「禪師」傑克森，也要皮彭留人，喬丹掌控一切，這也是公牛管理階層一直想要掙脫的束縛。

3、皮彭全隊薪水排第六

1997-98年賽季前，「天下第二人」皮彭對於公牛高層不肯跟他提前續約和換約，調漲他的合約瀕臨爆裂。當年皮彭貴為天下第二人，但他的年薪只有278萬美元，在公牛隊陣中排第六，除了喬丹，哈波、庫寇奇、洛德曼、龍利這四名公牛配角年薪都高過皮彭。

公牛高層計畫在1998年喬丹退休後著手重建，皮彭想要換約願望無法實現，公牛整季都陷在四分五裂風暴。

喬丹(左)與皮彭(右)號稱是當時NBA最強的組合，但皮彭的薪資水平嚴重偏低。 2008-09 Fleer 球員卡
喬丹(左)與皮彭(右)號稱是當時NBA最強的組合，但皮彭的薪資水平嚴重偏低。 2008-09 Fleer 球員卡

4、喬丹最後兩季年薪

喬丹1996-97年薪3000萬美元，1997-98年薪3300萬美元，都超過當年NBA團隊薪資上限，為什麼？

那個年代NBA有團隊薪資上限，但沒有豪華稅，「大鳥條款」也沒有調薪比例限制，只要球隊願意開出價碼都可以。現在「大鳥條款」調薪漲幅是NBA年資6年以下25%，7-9年30%，10年以上35%。

據說1996年夏天公牛原本開給喬丹年薪是2500萬美元，喬丹要求留住皮彭和傑克森，但公牛管理階層不同意，喬丹決定投入自由球員市場給公牛壓力。外傳紐約尼克甚至拿出一張空白支票讓喬丹自己填想要薪水。

最終公牛認清現實，沒有喬丹，公牛什麼都不是，因此最終公牛給喬丹開出3000萬美元年薪，1997-98年調為3300萬美元，都是史上唯一。

公牛 喬丹 爵士

相關新聞

1998公牛「最後一舞」 一定要知的歷史背景

美國時間4月19日1998年芝加哥公牛最後一次奪冠，公牛第二次完成三連霸紀錄片「最後一舞」將在全美上映。1998年球季是90年代公牛王朝兩次三連霸最後一季，1998年總冠軍賽喬丹投進最後致勝跳投「Th

NBA／花式投籃賽遭橫掃 皮爾斯被酸：打過球？

NBA因新冠肺炎全面停賽已滿一個月，NBA官方與《ESPN》合作舉辦的「H-O-R-S-E」花式投籃比賽今天正式開戰，結...

NBA／若最後一季遇停賽 諾維茨基：不會多打一年

獨行俠隊傳奇球星諾維茨基（Dirk Nowitzki）退役已滿一年，看到老鷹隊「飛人」卡特（Vince Carter）生...

NBA／催生跳投起源紀錄片 杜蘭特與柯瑞搭檔送助攻

近日一部有關探討跳投源起的紀錄片透過串流平台上映，故事主角是號稱在40年代至50年代率先把跳投發揚光大的塞勒斯（Kenny Sailors），而協助催生該紀錄片的則是昔日勇士搭檔柯瑞（Stephen

NBA／打2K曾連續多年沒輸過 貝佛利：我是真貨

《NBA 2K》電競錦標賽日前落幕，晉級到最終四強的快艇隊後衛貝佛利（Patrick Beverley），場下打電玩垃圾...

NBA／發挑戰別再掩飾髮線 艾倫拖歐尼爾與詹皇下水

退役傳奇射手艾倫（Ray Allen）日前在Instagram發出挑戰，自己上傳照片展示他一改光頭造型開始留起頭髮，只是如今已經44歲的他髮線似乎也出現「危機」，後退程度相當明顯。 艾倫也自嘲希

NBA／皮朋喊是名人堂遺珠 庫寇奇：隨喬丹奪冠更有意義

身為昔日公牛王朝2度3連霸的成員之一，且在歐洲乃至國際籃壇戰功彪炳，庫寇奇（Toni Kukoc）至今還未得到入選籃球名人堂，他日前接受克羅埃西亞當地媒體訪問，也提到自己對於連續3年入圍但未入選的想法

NBA／點名鄧肯與華勒斯 賈奈特：把自己推到另個境界

曾與鄧肯（Tim Duncan）是同位置一時瑜亮的宿敵，賈奈特（Kevin Garnett）如今和對方成為名人堂同梯，寫下籃壇佳話。他日前接受《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Ch

NBA／保羅籲球員藉機學理財 專家稱鄧肯與賈奈特是前鑑

NBA與球員公會現階段斡旋結果之下，聯盟在賽季停擺4月份依舊付給球員全薪，但未能是否因為賽事部份取消而對應減薪也成為各方關注焦點，拓荒者後衛麥凱倫（C.J. McCollum）就透露，有部份球員是所謂

NBA／確診後曾收死亡威脅 戈貝爾爆與米契爾破冰

NBA新冠肺炎確診首例猶他爵士中鋒戈貝爾（Rudy Gobert），近日透露自己在確診後曾收到死亡威脅，對於外界報導他與...

NBA／達德利心繫復賽 參考CBA洋將處境作評估

新冠肺炎衝擊之下，不但讓NBA無限期停擺，各國職業籃球賽事也紛紛宣佈賽季取消，台灣超級籃球聯賽成為仍在進行唯一例外，《紐約時報》也撰寫專文報導指出可作為NBA未來復賽參考範例，NBA球員也很好奇正著手

NBA／花式投籃比賽首日就出局 楊恩要拉畢拉普斯再戰

日前規劃的球員參加限定《NBA 2K》電競錦標賽圓滿落幕，《ESPN》透露這創下了自家轉播電競比賽以來最高收視紀錄，如今NBA官方與《ESPN》合作推出的「H-O-R-S-E」花式投籃比賽也在今天（1

熱門新聞

MLB／大聯盟想移師日本開打？日媒：去台灣比較實際

中職／恢復賽季全球第一 美媒戰報寫5看點

NBA／皮朋喊是名人堂遺珠 庫寇奇：隨喬丹奪冠更有意義

MLB／誰是最難纏對手？ 哈波選國聯東區三位強投

中職／疫情下如何開打？外媒：台灣經驗難複製

NBA／保羅籲球員藉機學理財 專家稱鄧肯與賈奈特是前鑑

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。