1998公牛「最後一舞」 一定要知的歷史背景

美國時間4月19日1998年芝加哥公牛最後一次奪冠，公牛第二次完成三連霸紀錄片「最後一舞」將在全美上映。1998年球季是90年代公牛王朝兩次三連霸最後一季，1998年總冠軍賽喬丹投進最後致勝跳投「The Shot」，迄今仍是NBA史上最經典傳奇。

喬丹在完成這記終極跳投，幫助公牛摘下第六座總冠軍後第二次宣布退休，「The Shot」成為喬丹最後留下傳世記憶和畫面。做為喬丹「The Shot」最重要背景人物猶他爵士前鋒羅素防守喬丹，最終被喬丹急停跳投時推了一把也跟著載入史冊。

喬丹(右)在最後一擊出手前曾推了一下防守他的羅素(左)，但並沒有被判犯規，這讓他的「The Last Shot」成為經典傳奇。 1997-98、1998-99 Flair球員卡

這部紀錄片是ESPN當年派一組團隊跟著公牛一整季，紀錄下喬丹最後一個賽季生活、訓練、比賽情況，在新冠病毒疫情侵襲全球，全球職業運動幾乎全部停賽情況下，這部1998年喬丹+公牛紀錄片有可能創造收視高峰和話題。

重溫喬丹和公牛「最後一舞」紀錄片前，有一些故事、歷史你一定要知道。

1、1998年季前公牛分崩離析

1997-98季前，已經二連霸的公牛早就處於「分裂狀況」，皮彭對自己的合約、薪資不滿，公牛高層也對教練「禪師」傑克森非常不爽，加上開季皮彭就受傷停賽，只能靠喬丹一個人帶隊苦撐，公牛開季15戰只打出8勝7敗戰績。公牛就是在這種「怪異平衡」中展開第二次三連霸之旅「最後一季」。

一直到1998年4月中，公牛靠著喬丹帶領，皮彭歸來，傑克森執教，以及所有公牛球員對公牛生涯「共識」凝聚在一起。「最後一季」共識和喬丹，是公牛完成第二次三連霸最重要基因，如果沒有喬丹超能力，沒有傑克森無為而治，沒有皮彭甘心為夥伴再拼一季，公牛90年代輝煌故事結局很難完美。

2、喬丹即將退休

1998年35歲喬丹打完這一季準備退休，公牛高層也不想再這麼「拗」下去。喬丹最後一年年薪3300萬美元，當年團隊薪資上限是2700萬美元左右，光是喬丹一個人薪水就超過團隊薪資。

喬丹當然值這個錢，喬丹給了NBA全新生命，但NBA也給喬丹最大榮耀和舞台，喬丹第一次重返NBA就擺明，公牛不但要留住教練「禪師」傑克森，也要皮彭留人，喬丹掌控一切，這也是公牛管理階層一直想要掙脫的束縛。

3、皮彭全隊薪水排第六

1997-98年賽季前，「天下第二人」皮彭對於公牛高層不肯跟他提前續約和換約，調漲他的合約瀕臨爆裂。當年皮彭貴為天下第二人，但他的年薪只有278萬美元，在公牛隊陣中排第六，除了喬丹，哈波、庫寇奇、洛德曼、龍利這四名公牛配角年薪都高過皮彭。

公牛高層計畫在1998年喬丹退休後著手重建，皮彭想要換約願望無法實現，公牛整季都陷在四分五裂風暴。

喬丹(左)與皮彭(右)號稱是當時NBA最強的組合，但皮彭的薪資水平嚴重偏低。 2008-09 Fleer 球員卡

4、喬丹最後兩季年薪

喬丹1996-97年薪3000萬美元，1997-98年薪3300萬美元，都超過當年NBA團隊薪資上限，為什麼？

那個年代NBA有團隊薪資上限，但沒有豪華稅，「大鳥條款」也沒有調薪比例限制，只要球隊願意開出價碼都可以。現在「大鳥條款」調薪漲幅是NBA年資6年以下25%，7-9年30%，10年以上35%。

據說1996年夏天公牛原本開給喬丹年薪是2500萬美元，喬丹要求留住皮彭和傑克森，但公牛管理階層不同意，喬丹決定投入自由球員市場給公牛壓力。外傳紐約尼克甚至拿出一張空白支票讓喬丹自己填想要薪水。

最終公牛認清現實，沒有喬丹，公牛什麼都不是，因此最終公牛給喬丹開出3000萬美元年薪，1997-98年調為3300萬美元，都是史上唯一。