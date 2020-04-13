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NBA／花式投籃賽遭橫掃 皮爾斯被酸：打過球？

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
擷圖自ESPN官方推特
擷圖自ESPN官方推特

NBA因新冠肺炎全面停賽已滿一個月，NBA官方與《ESPN》合作舉辦的「H-O-R-S-E」花式投籃比賽今天正式開戰，結合現役、退役球員到女籃的參賽名單在疫情期間獲得不少關注，其中「真理」皮爾斯（Paul Pierce）第一輪不敵「小鮮肉」拉文（Zach LaVine），而且是被「橫掃」出局，跨世代對決引起不少討論。

42歲的皮爾斯比NBA兩屆灌籃大賽冠軍拉文年長不只一輪，25歲的拉文一次指定動作「左手先拍籃板、右手反手上籃」做得輕鬆寫意，皮爾斯卻是連球都難出手，成明顯對照。

拉文最後的致勝一擊，選擇在球場外的大號外線出手，還強調自己已經站在球場外的泥土地上；他的底線嘗試空心破網，皮爾斯比劃許久的出手卻是彈框而出，毫無懸念退出晉級行列。

雖遭「橫掃」，皮爾斯從比賽中的垃圾話，到穿著打扮都成網路上討論話題，不過也有毒舌派留言稱「皮爾斯跳不起來了」、「皮爾斯之前打過球？」。

這場別開生面的「H-O-R-S-E」花式投籃比賽共有8名參賽者，另外3場對戰由退役NBA球星畢拉普斯（Chauncey Billups）擊敗楊恩（Trae Young）、柯利（Mike Conley Jr.）勝WNBA球星卡欽斯（Tamika Catchings），WNBA女將奎格莉（Allie Quigley）則是擊敗保羅（Chris Paul）晉級。

皮爾斯 NBA WNBA

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