NBA／若最後一季遇停賽 諾維茨基：不會多打一年

獨行俠隊傳奇球星諾維茨基（Dirk Nowitzki）退役已滿一年，看到老鷹隊「飛人」卡特（Vince Carter）生涯最後一季受新冠肺炎影響恐無法畫下完美句點也感到可惜，不過若是自己遇到這樣的情況，他可能不會因此選擇多打一年。

征戰NBA22個球季的卡特，球季開打前就宣布本季是自己生涯最後一季，不過他的告別巡迴之旅卻受到疫情攪局，目前NBA仍處於全面停賽階段，何時能復賽仍未可知，卡特的最後一球恐隨著上月12日與尼克隊在延長賽的那顆三分球畫下句點。

看到卡特的最後一季恐無法畫下完美句點，去年退役的諾維茨基也為他感到可惜，「他征戰了22個球季打出許多令人驚艷的表現，我相信如果能復賽，在最後幾周或是幾個月中，他值得獲得更多掌聲與歡呼，甚至有退休儀式，聽到他在記者會上的發言，令我有點難過。」

諾維茨基認為，現階段疫情變化莫測，或許有一天賽季還會繼續，「為了卡特，我希望賽季能夠重啟，讓他能夠獲得致敬。」記者還問諾維茨基，若是他碰到這樣的情況是否會考慮再多打一年？諾維茨基説：「我可能不會因為沒有達到我想要的退休方式，就選擇再打一年。」