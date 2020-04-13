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NBA／打2K曾連續多年沒輸過 貝佛利：我是真貨
《NBA 2K》電競錦標賽日前落幕，晉級到最終四強的快艇隊後衛貝佛利（Patrick Beverley），場下打電玩垃圾話功夫一流不輸球場上，但他自認兼具實力，透露加盟NBA之前，在海外打職籃數年，都是藉2K排憂解悶。
貝佛利表示，很多人以為他能夠闖進四強是僥倖，但自己實力可是貨真價實，還曾經5、6年沒輸過一場球，「但人們可能忘了，我曾在海外打球5年，我每天都在打2K。這是我的興趣之一，我可是真貨。」
貝佛利一路挺進最終四強，才在四強不敵太陽隊艾頓（Deandre Ayton）敗陣，他的垃圾「金句」也逗樂不少球迷。
在交手克里夫蘭隊佐蒙德（Andre Drummond）之前，貝佛利表示自己在居家隔離期間，訓練如同瘋子，佐蒙德就打趣回應，「我知道，你沒有停止鍵。」
首輪懷塞德（Hassan Whiteside）以詹姆斯（LeBron James）空中接力失敗後，貝佛利打趣道，「電玩裡的詹姆斯還沒長大，他現在還沒辦法跳到籃框高度。」
不僅打電競時也一如往常喋喋不休，佐蒙德也認為，貝佛利在2K的防守強度也如球場上，「不管在現實生活或球場，他的防守都一樣冷血。」
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