快訊

德國痛苦10年的電音節慘案：疫情腰斬「21死大審判」？

礁溪長榮鳳凰酒店撐不住了 周休3天？業者：評估中

NBA／確診後曾收死亡威脅 戈貝爾爆與米契爾破冰

聯合報 / 記者林宋以情／即時報導
米契爾（左）與戈貝爾（右）。 美聯社
米契爾（左）與戈貝爾（右）。 美聯社

NBA新冠肺炎確診首例猶他爵士中鋒戈貝爾（Rudy Gobert），近日透露自己在確診後曾收到死亡威脅，對於外界報導他與米契爾（Donovan Mitchell）交惡，戈貝爾坦言前陣子的確並未交流，但近日已通過電話「破冰」。

據美媒報導，米契爾對於戈貝爾輕忽防疫的草率態度相當不滿，儘管戈貝爾在米契爾確診後一小時，立即在社群媒體上為所作所為道歉，然而兩人關係已出現裂痕。

好在經過數周沉澱，爵士雙星透出重修舊好跡象；記者海因斯（Chris Haynes）指出，兩人在周末已經通過電話，踏出破冰第一步。

戈貝爾今日Instagram直播，坦言他與米契爾確實好一段時間沒有交流，「但我們前幾天已經破冰。我們彼此都準備好，試著幫助球隊拿下總冠軍。」

戈貝爾表示所有關係都不可能盡善盡美，但他與隊友都有相同目標，就是贏球，戈貝爾說：「我們都是成年人了，會為了勝利採取應有作為。」

戈貝爾也證實，自己在確診後曾收到死亡威脅，但不會因此憤怒，「每天都有成千上萬的人們死去，現在最重要的是我們能夠如何伸出援手，試著帶來正向能量。」

爵士 Donovan Mitchell Rudy Gobert

延伸閱讀

重批戈貝爾記者會輕率行為 貝藍利：真的很糟糕

NBA／回不去了？ 爵士雙星關係恐難以挽救

NFL／名人堂球星米契爾享壽84歲 過世原因沒公告

NBA／戈貝爾IG宣佈恢復訓練 直呼還需要打理髮型

相關新聞

NBA／確診後曾收死亡威脅 戈貝爾爆與米契爾破冰

NBA新冠肺炎確診首例猶他爵士中鋒戈貝爾（Rudy Gobert），近日透露自己在確診後曾收到死亡威脅，對於外界報導他與...

NBA／聯盟擬定25天恢復計畫 確定復賽後啟動

NBA何時重啟最快要5月才會有答案，不過美媒報導，聯盟目前已經擬定25天復賽計畫，一旦比賽重啟時間出爐，就會啟動25天計...

NBA／達德利心繫復賽 參考CBA洋將處境作評估

新冠肺炎衝擊之下，不但讓NBA無限期停擺，各國職業籃球賽事也紛紛宣佈賽季取消，台灣超級籃球聯賽成為仍在進行唯一例外，《紐約時報》也撰寫專文報導指出可作為NBA未來復賽參考範例，NBA球員也很好奇正著手

NBA／花式投籃比賽首日就出局 楊恩要拉畢拉普斯再戰

日前規劃的球員參加限定《NBA 2K》電競錦標賽圓滿落幕，《ESPN》透露這創下了自家轉播電競比賽以來最高收視紀錄，如今NBA官方與《ESPN》合作推出的「H-O-R-S-E」花式投籃比賽也在今天（1

NBA／瑞佛斯盼全員滿血回歸 掛保證雷納德正過量訓練

NBA復賽與否目前還是充滿未知數，身為本季奪冠最大熱門之一快艇的主帥，瑞佛斯（Doc Rivers）日前提到，球隊目標並沒因新冠肺炎疫情而改變，且假如屆時真的如願可以重返球場，停擺這段時間絕對不會是輸

NBA／史戴克豪斯憶與喬丹同隊 坦承崇拜之情不比當初

前NBA球員史戴克豪斯（Jerry Stackhouse）日前擔任網路廣播節目來賓，談到自己過去與2度復出的喬丹（Michael Jordan）在巫師同隊經驗，過去是偶像北卡學弟也曾有喬丹接班人稱號的

NBA／護士防護服下穿自己球衣 柯瑞視訊來電親自給鼓勵

日前1位名為德蘭妮（Shelby Delaney）在奧克蘭醫院服務的護士在Facebook發文，她鼓勵身邊有能力的人能捐贈物資幫助照料新冠肺炎患者的醫護人員，並附上1張自己身著全套防護裝但露出底下穿的

NBA／人生低點收前輩暖心贈禮 莫里森終知布萊恩用心

過去在2006年以探花之姿加入NBA，莫里森（Adam Morrison）聯盟職業生涯僅維持4年時間就黯然告終，他在2009年2月透過交易來到湖人，之後在隔年賽季結束後遭到釋出。 儘管只在紫金軍

NBA／30隊隊史得分王一覽 現役8位球星上榜

美國媒體近日統計公佈了30支球隊的隊史得分王，其中有3人在單一球隊總得分超過3萬分，分別是湖人隊的布萊恩（Kobe Bryant，33643分）、爵士隊的馬龍（Karl Malone，36374分）和

NBA／球員2K錦標賽愛用公鹿 湖人快艇緊追其後

由NBA球員限定參賽的《NBA 2K》電競錦標賽在今天落幕，鳳凰城太陽隊的當家球星布克（Devin Booker）力壓群雄，勇奪總冠軍。 在這次球員2K錦標賽中，參賽者每支球隊只能選擇一次，根據

NBA／球員2K錦標賽落幕 布克勇奪總冠軍

《NBA 2K》電競錦標賽在今天落幕，太陽雙雄布克（Devin Booker）和艾頓（Deandre Ayton）上演同隊廝殺的戲碼，最終布克在3戰2勝制中率先拿下2勝，獲得冠軍殊榮。 首場對決

NBA／被誰看守能拿60分？柯瑞：所有人

NBA上月停賽，何時復賽還沒確切時間點，沒球可打的球員們只能透過社群平台互相聊天交流，勇士隊招牌球星柯瑞（Stephen...

熱門新聞

NBA／30隊隊史得分王一覽 現役8位球星上榜

JHBL／冠軍+MVP 大倫「超級安」：犯滿還我！

JHBL／季軍下一步 金華兩大將有美國夢

中職／洪一中初見猿隊搖滾席 傳球飛越上方不行

中職／台中天氣晴朗 獅象戰將成全球首戰

NBA／被誰看守能拿60分？柯瑞：所有人

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。