NBA／確診後曾收死亡威脅 戈貝爾爆與米契爾破冰

NBA新冠肺炎確診首例猶他爵士中鋒戈貝爾（Rudy Gobert），近日透露自己在確診後曾收到死亡威脅，對於外界報導他與米契爾（Donovan Mitchell）交惡，戈貝爾坦言前陣子的確並未交流，但近日已通過電話「破冰」。

據美媒報導，米契爾對於戈貝爾輕忽防疫的草率態度相當不滿，儘管戈貝爾在米契爾確診後一小時，立即在社群媒體上為所作所為道歉，然而兩人關係已出現裂痕。

好在經過數周沉澱，爵士雙星透出重修舊好跡象；記者海因斯（Chris Haynes）指出，兩人在周末已經通過電話，踏出破冰第一步。

戈貝爾今日Instagram直播，坦言他與米契爾確實好一段時間沒有交流，「但我們前幾天已經破冰。我們彼此都準備好，試著幫助球隊拿下總冠軍。」

戈貝爾表示所有關係都不可能盡善盡美，但他與隊友都有相同目標，就是贏球，戈貝爾說：「我們都是成年人了，會為了勝利採取應有作為。」

戈貝爾也證實，自己在確診後曾收到死亡威脅，但不會因此憤怒，「每天都有成千上萬的人們死去，現在最重要的是我們能夠如何伸出援手，試著帶來正向能量。」