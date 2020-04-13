NBA／聯盟擬定25天恢復計畫 確定復賽後啟動

NBA何時重啟最快要5月才會有答案，不過美媒報導，聯盟目前已經擬定25天復賽計畫，一旦比賽重啟時間出爐，就會啟動25天計畫，好幫助球員找回體能狀態。

《ESPN》記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）近日接受訪問透露，聯盟花許多時間，研擬出讓球員在最短時間內找回狀態的計畫，預計運用25天時間，讓球員從停賽狀態，將體能恢復到能上場比賽。

「他們目前的想法是用25天時間。」溫德霍斯特指出，「前11天會有一系列的個人訓練，且維持社交距離，最好的情況下，後14天將進行五對五訓練營。」

NBA自美國時間3月11日起因新冠肺炎疫情全面停賽，上周聯盟主席席佛（Adam Silver）表示，4月前不會有任何消息。溫德霍斯特估計，NBA復賽的時間點，除了必須要疫情先有所趨緩，「再加上大約3至4周的準備期，才能看到賽事重啟。」

先前據《The Athletic》報導，聯盟目前朝6月中旬復賽前進，但在這之前仍得先取得美國疾病控制與預防中心（CDC）的獲准，另外比賽很可能採閉門方式，達到防疫、比賽兼顧的目的。