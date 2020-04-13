快訊

中職／恢復賽季全球第一 美媒戰報寫5看點

NBA／聯盟擬定25天恢復計畫 確定復賽後啟動

聯合報 / 記者林宋以情／即時報導

NBA何時重啟最快要5月才會有答案，不過美媒報導，聯盟目前已經擬定25天復賽計畫，一旦比賽重啟時間出爐，就會啟動25天計畫，好幫助球員找回體能狀態。

《ESPN》記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）近日接受訪問透露，聯盟花許多時間，研擬出讓球員在最短時間內找回狀態的計畫，預計運用25天時間，讓球員從停賽狀態，將體能恢復到能上場比賽。

「他們目前的想法是用25天時間。」溫德霍斯特指出，「前11天會有一系列的個人訓練，且維持社交距離，最好的情況下，後14天將進行五對五訓練營。」

NBA自美國時間3月11日起因新冠肺炎疫情全面停賽，上周聯盟主席席佛（Adam Silver）表示，4月前不會有任何消息。溫德霍斯特估計，NBA復賽的時間點，除了必須要疫情先有所趨緩，「再加上大約3至4周的準備期，才能看到賽事重啟。」

先前據《The Athletic》報導，聯盟目前朝6月中旬復賽前進，但在這之前仍得先取得美國疾病控制與預防中心（CDC）的獲准，另外比賽很可能採閉門方式，達到防疫、比賽兼顧的目的。

NBA

延伸閱讀

NBA復賽有譜？ 聯盟盼勞動節產出新冠軍

NBA／何時復賽？ 主席：5月前沒定案

4月無法貿然作決定 席佛坦承疫情發展仍難料

傳籃網要組三巨頭 丁威迪：勒佛特就是3號明星

相關新聞

NBA／聯盟擬定25天恢復計畫 確定復賽後啟動

NBA何時重啟最快要5月才會有答案，不過美媒報導，聯盟目前已經擬定25天復賽計畫，一旦比賽重啟時間出爐，就會啟動25天計...

NBA／護士防護服下穿自己球衣 柯瑞視訊來電親自給鼓勵

日前1位名為德蘭妮（Shelby Delaney）在奧克蘭醫院服務的護士在Facebook發文，她鼓勵身邊有能力的人能捐贈物資幫助照料新冠肺炎患者的醫護人員，並附上1張自己身著全套防護裝但露出底下穿的

NBA／人生低點收前輩暖心贈禮 莫里森終知布萊恩用心

過去在2006年以探花之姿加入NBA，莫里森（Adam Morrison）聯盟職業生涯僅維持4年時間就黯然告終，他在2009年2月透過交易來到湖人，之後在隔年賽季結束後遭到釋出。 儘管只在紫金軍

NBA／30隊隊史得分王一覽 現役8位球星上榜

美國媒體近日統計公佈了30支球隊的隊史得分王，其中有3人在單一球隊總得分超過3萬分，分別是湖人隊的布萊恩（Kobe Bryant，33643分）、爵士隊的馬龍（Karl Malone，36374分）和

NBA／球員2K錦標賽愛用公鹿 湖人快艇緊追其後

由NBA球員限定參賽的《NBA 2K》電競錦標賽在今天落幕，鳳凰城太陽隊的當家球星布克（Devin Booker）力壓群雄，勇奪總冠軍。 在這次球員2K錦標賽中，參賽者每支球隊只能選擇一次，根據

NBA／球員2K錦標賽落幕 布克勇奪總冠軍

《NBA 2K》電競錦標賽在今天落幕，太陽雙雄布克（Devin Booker）和艾頓（Deandre Ayton）上演同隊廝殺的戲碼，最終布克在3戰2勝制中率先拿下2勝，獲得冠軍殊榮。 首場對決

NBA／被誰看守能拿60分？柯瑞：所有人

NBA上月停賽，何時復賽還沒確切時間點，沒球可打的球員們只能透過社群平台互相聊天交流，勇士隊招牌球星柯瑞（Stephen...

NBA／三分神射改變比賽 泰托姆：柯瑞是史上前20名球員

NBA近年來進入三分長程砲火時代，各隊都針對外線戰力積極佈署，甚至球員幾乎都被要求最好能具備三分投射能力。比賽面貌和風格的改變，很多人都指向這是柯瑞（Stephen Curry）所帶起的風潮。

NBA／打法類似雷納德 比爾：八村壘潛力十足

2019年選秀會當天，擔任球評的畢拉普斯（Chauncey Billups）曾經把來自日本的混血前鋒八村壘（Rui Hachimura）比做年輕版的雷納德（Kawhi Leonard），這樣的說法讓很

NBA／聯盟復賽可能關門打 海瓦德：很難想像

曾經和爵士交手過，也在之後接受病毒檢測，即使海瓦德（Gordon Hayward）身體無恙，也度過一開始的隔離時間，但他對於疫情發展仍舊戒慎恐懼。 「我認為每個人在現在這個時間點都會有些恐懼，因

NBA／辦線上巡迴演唱會 歐拉迪波：為音樂體育架起橋樑

曾發行專輯、也參加過《蒙面歌王》的歐拉迪波（Victor Oladipo），歌喉一直備受肯定。即使在肺炎疫情肆虐聯盟無限期停賽之際，歐拉迪波也沒停下對音樂的熱愛。 根據報導，歐拉迪波將在接下來的

NBA／樂觀看待杜蘭特離去 勇士老闆：有助提前重建

協助勇士奪下兩座總冠軍並且連任決賽MVP，杜蘭特（Kevin Durant）在爭取3連霸失利後，決定離開灣區，轉戰布魯克林籃網，對於他的決定，勇士老闆拉卡柏（Joe Lacob）表示，杜蘭特離去雖是消

熱門新聞

NBA／30隊隊史得分王一覽 現役8位球星上榜

MLB／太誇張 大聯盟考慮移師日本打整季？

JHBL／冠軍+MVP 大倫「超級安」：犯滿還我！

JHBL／季軍下一步 金華兩大將有美國夢

中職／洪一中初見猿隊搖滾席 傳球飛越上方不行

中職／台中天氣晴朗 獅象戰將成全球首戰

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。