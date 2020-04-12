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JHBL／高國豪越洋打氣 復興全勝封后

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
復興迎接隊史首冠。圖／名衍行銷提供
復興迎接隊史首冠。圖／名衍行銷提供

宜縣復興國中出產了HBL菜鳥年就包辦新人王和MVP的後衛高國豪，今天學妹們迎接冠軍戰前，高中畢業赴美挑戰的高國豪特別錄製影片為學妹打氣，冠軍戰繳出25分、11籃板、7助攻、6抄截的張聿嵐笑說：「謝謝學長幫加持，我們幫他拿冠軍了！」

復興男籃JHBL甲級最佳成績是99學年的季軍，女籃106學年打下乙級冠軍後挑戰甲級，去年就闖關4強，今年更以全勝之姿進軍隊史第一度的JHBL甲級冠軍戰，並在一路領先下以69：59力退去年亞軍北市民族實中，寫下10戰全勝的封后紀錄。

復興教頭周俊雄坦言，奪冠算是超出預期，畢竟學校沒有體育班，許多球員下課練完球後就要趕去補習，但家長都很配合，加上宜縣光榮國小的冠軍班底多年默契、臨場的防守到位，為隊史締造新頁，為故鄉基層扎根收穫甜美果實。

身高157公分的復興隊長丁羽笑說，高國豪的影片是學校一位老師促成，「看到影片，有幫我們增加信心。」個頭嬌小的她原本就想挑戰HBL，今天的冠軍入袋也是對自己和球隊的另個肯定，「我們備戰期間，很多人不支持，冠軍證明了我們可以！」

HBL 高國豪 JHBL

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