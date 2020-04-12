JHBL／十全十美！復興全勝奪隊史首冠

昨天4強賽最後2分鐘還落後6分，宜縣復興國中正規賽先追平，延長賽再逆轉七賢國中，帶著108學年9連勝闖進隊史首度的冠軍戰，今天更在張聿嵐25分、11籃板、7助攻、6抄截的全能數據領軍下，以69：59氣走北市民族國中，「十全十美」迎接隊史第一座JHBL女甲金盃，寫下最完美劇本。

今年1月的預賽分組龍頭之爭，復興就以56：38勝出，今天上半場在頭號大將張聿嵐上16分、7籃板、6助攻領軍下，首節先取得23：14優勢，兩節打完差距擴大到38：26。

第三節張聿嵐持續飆分，她外線、跳投先連拿7分，助隊維持兩位數領先，隊友鄭莉萱切入得手、丁羽快攻中距離得手後，復興優勢更擴大到60：39；民族雖喊出暫停也沒止血，昨天延長賽連飆3記三分球的古宜諼快攻為復興再添分數，助隊以62：43領先進入決勝節。

民族第四節打出8：3攻勢縮小差距，但兩位數落後還是無法翻盤，最後26秒劉芳瑜飆進外線仍以59：69落後，最終復興就以10分差迎接隊史首冠。