JHBL／延長賽驚險退衛冕軍 金華奪季軍一哥飆淚

雖評論季軍成績已經「超標」，金華國中教頭吳正杰今天比賽仍放聲痛斥子弟兵，「一哥」馬駿颿更因害怕輸球偷偷落淚，最終延長賽以99：96力退上屆冠軍明仁國中後，全隊才露出笑顏。

前年率隊迎接隊史第5冠的吳正杰苦笑說，今年傷兵多，晉級4強已經達標，季軍更是「超標」，但正規賽最後3分鐘還握有兩位數領先，提醒球員好好防守、卡位搶籃板，球員卻都沒有做到，「本來不用延長賽就可以贏球，球員沒按照交代，甚至還做相反，有說對方5號（林聖杰）和9號（戴翊）要認真守，也沒堅持到最後。」

金華上半場以40：37領先，三節打完優勢擴大到66：58，第四節領先也數度達兩位數，但1分15秒先被明仁劉律世完成「3分打」，最後24秒林聖杰又飆進追平大號三分球，加上金華最後一擊失誤收場，84：84進入延長賽。

延長賽金華一度取得93：88領先，但林聖杰飆進外線後再從罰球線取分，差距又縮小到1分，金華靠最後4罰俱中才驚險以99：96迎接勝利。

勝利拿得驚險，讓去年底預賽左手橈尺骨兩根斷裂動刀的金華「一哥」馬駿颿忍不住飆淚，「差點輸球啊，最後一擊我又失誤，差點讓人絕殺，球隊一哥不應該這樣，教練有說，該要會承擔。」國中最終戰攻下17分、11籃板、7助攻的馬駿颿說。

泰雅及布農族血脈的馬駿颿是南澳國小奪下全國少年籃賽冠軍的主戰中鋒，他坦言有想和明仁大將林聖杰「互尬」想法，但對手得分實在太「勁爆」，正規賽的追平球更是嚇人，所幸在莊元鎮、李俊廷各19分發揮下，延長賽沒被翻船。