採訪隨筆／籃球賽閉門打 熟悉的傳承看不到了

以往3、4月，應該是籃球線記者最忙碌的時刻。

除了學生籃球「三月瘋」，HBL、UBA接續而來，還有如火如荼進行的NBA季後賽，此刻SBL也在最後階段，當然少不了剛開打或進入後幾個循環的WSBL，有時甚至分身乏術。

今年因為新冠肺炎因素，NBA罕見停賽，打開電視轉播是經典重播；學生聯賽閉門方式落幕，以往決賽總能看到學長姊手拿加油棒，在場邊見證學弟妹的成就，或是彼此勉勵打氣，今年就少了點懷舊味道。

往年WSBL、UBA、HBL賽程幾乎都有重疊，採訪時總能看到，昨天還一身正裝，在板凳席指導球員的助理教練，今天搖身成場上戰將，成為鎂光燈焦點；或者前一天還在小巨蛋接受萬人歡呼，當奪冠英雄的學生球員，隔天褪下光環化身小學妹，成隊出現在WSBL場邊替母隊學姐，遞水吶喊，形成強烈對比，今年恐怕是看不到了。

由於女籃開季一再推遲，從一月延到三月，眼見下周就要開打卻又臨時喊卡，球員反應多半是叫苦連天，看著學生聯賽閉門打完，手癢、擔心球季打不成的都大有人在。

就有球員嘆道，總要給個確切時間吧，不然心情真的很煎熬。只能盼漫長的等待過去，能迎來滿滿的歡呼和笑容。