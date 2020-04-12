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NBA／被誰看守能拿60分？柯瑞：所有人
NBA上月停賽，何時復賽還沒確切時間點，沒球可打的球員們只能透過社群平台互相聊天交流，勇士隊招牌球星柯瑞（Stephen Curry）和前隊友麥基（JaVale McGee）線上聊天時就出現一段開玩笑對話，展現出柯瑞的自信。
兩人美國時間周五透過Instagram直播聊天，已轉戰湖人隊的麥基詢問兩度獲得聯盟MVP的柯瑞，哪支球隊或球員看守他時，會有種「喔好的，我今晚可以拿60分」的預感？柯瑞在回答前稍微想了一下，但仍回答了「任何人」。
不過柯瑞生涯還從沒攻得超過60分，他個人最高是2013年2月碰尼克隊的54分，本賽季更是只打4場比賽就因左手骨折成傷兵，好不容易復出，卻只打了一場就遇上聯盟因新冠肺炎全面停賽。
美國成新冠肺炎重災區，除確診超過52萬例，最新統計的死亡人數也突破2萬人、超越義大利成全球第一。
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