NBA／2K錦標賽獲好評 聯盟不排除未來續辦

新冠肺炎停賽期間,NBA與ESPN合作首創球員限定《NBA 2K》電競錦標賽,獲得不錯回響,NBA全球合作資深副總裁霍特(Matt Holt)也對成果滿意,並表示未來不排除舉辦更多類似2K錦標賽。

2K電競錦標賽即將進入尾聲,霍特近日接受訪問預告,未來可以期待更多2K賽事呈現在球迷眼前,「我們對於成果感到自豪,未來我們會做更多嘗試,無關乎NBA是否停賽,或者賽事回歸。」

霍特坦言首創球員2K錦標賽,其幕後作業相當繁雜,且必須在很短時間內執行,特別是在疫情嚴峻時刻,一切並不容易,「我們無法送產品人員到球員住所,因此只能送XBox,音響設備和攝影機過去,這全都在兩周半的時間內完成。」

2K球員錦標賽共計16名球員參賽,依其在《NBA 2K》的能力值決定種子序,最終四強由布克(Devin Booker)面對哈瑞爾(Montrezl Harrell),艾頓(Deandre Ayton)對決貝佛利(Patrick Beverley)。

最後冠軍得主可指定一間公益團體,由2K、NBA及球員工會共同捐出10萬美元獎金,做為防疫用途。

"hE DOn'T liKE GeTtINg DOuBlE TeAmED!" @DevinBook isn't worried about the double 😂 #NBA2KTourney pic.twitter.com/v64FxBvU1W