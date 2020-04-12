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NBA／2K錦標賽獲好評 聯盟不排除未來續辦

聯合報 / 記者林宋以情／即時報導
NBA 2K錦標賽獲好評，聯盟不排除未來續辦。 擷圖自NBA2K20推特
NBA 2K錦標賽獲好評，聯盟不排除未來續辦。 擷圖自NBA2K20推特

新冠肺炎停賽期間，NBA與ESPN合作首創球員限定《NBA 2K》電競錦標賽，獲得不錯回響，NBA全球合作資深副總裁霍特（Matt Holt）也對成果滿意，並表示未來不排除舉辦更多類似2K錦標賽。

2K電競錦標賽即將進入尾聲，霍特近日接受訪問預告，未來可以期待更多2K賽事呈現在球迷眼前，「我們對於成果感到自豪，未來我們會做更多嘗試，無關乎NBA是否停賽，或者賽事回歸。」

霍特坦言首創球員2K錦標賽，其幕後作業相當繁雜，且必須在很短時間內執行，特別是在疫情嚴峻時刻，一切並不容易，「我們無法送產品人員到球員住所，因此只能送XBox，音響設備和攝影機過去，這全都在兩周半的時間內完成。」

2K球員錦標賽共計16名球員參賽，依其在《NBA 2K》的能力值決定種子序，最終四強由布克（Devin Booker）面對哈瑞爾（Montrezl Harrell），艾頓（Deandre Ayton）對決貝佛利（Patrick Beverley）。

最後冠軍得主可指定一間公益團體，由2K、NBA及球員工會共同捐出10萬美元獎金，做為防疫用途。

NBA Devin Booker

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