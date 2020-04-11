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NBA／爆料湖人震撼教育 前球員：俠客出錢要我打布萊恩

聯合新聞網 / 綜合報導
歐尼爾（左）曾出錢要剛加盟的球員布萊恩（右）打架。 路透
歐尼爾（左）曾出錢要剛加盟的球員布萊恩（右）打架。 路透

傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）驟逝，至今仍讓人不捨，許多現役、退役球員也開始分享有關布萊恩的趣聞，以另一種形式想念他。

2000-01賽季湖人奪冠班底萊德（Isaiah Rider），爆料當初在湖人，歐尼爾（Shaquille O`Neal）曾開1萬美元的價碼要他跟布萊恩打架，但萊德根本不敢，直言：「這些人瘋了吧？如果我真的跟他打，大概馬上就會回家吃自己。」

49歲的萊德，闖蕩聯盟8個賽季，於2000年加盟湖人就隨隊摘冠。如今退休多時，今年又時逢布萊恩逝世，萊德難忘回憶：「那時歐尼爾跟我說，去跟布萊恩幹架，這1萬美元就是你的了。」，只不過那時萊德才剛在湖人訓練3天，哪敢亂搗蛋，只能苦勸歐尼爾饒了自己。

萊德也加碼爆料，自己第一次跟布萊恩見面，就被對方強烈的鬥志給嚇著。他透露布萊恩對自己說的第一句話竟然是要求單挑，讓自己頓時難以反應，最後則是因狀態不好，婉拒布萊恩下的戰書。

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