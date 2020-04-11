NBA／球季恢復有前提 字母哥：大家身心靈要準備好
全球各大賽事自疫情爆發以來，何時復賽廣受矚目，NBA也不例外。目前聯盟跟球員工會正積極討論可能性，其中公鹿球星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）表態，球員必須身心靈都做好準備，才能重返球場。
安戴托昆波今日受訪時，提及個人對賽事重啟的看法。他強調球員必須做好上場比賽的準備，另外也提到聯盟跟主席席佛（Adam Silver）正在為了復賽的問題焦頭爛額，但相信會提出適當的比賽計畫，讓球員準備好。
他重申：「這點很重要，因為一旦賽季恢復，大多數球員在還沒準備好的狀態下，很可能會受傷。而我很清楚聯盟會制定一項完備的復賽方案，讓聯盟上至下，包括球團、球員、每個人都做好萬全準備。」
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言