NBA／球季恢復有前提 字母哥：大家身心靈要準備好

全球各大賽事自疫情爆發以來，何時復賽廣受矚目，NBA也不例外。目前聯盟跟球員工會正積極討論可能性，其中公鹿球星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）表態，球員必須身心靈都做好準備，才能重返球場。

安戴托昆波今日受訪時，提及個人對賽事重啟的看法。他強調球員必須做好上場比賽的準備，另外也提到聯盟跟主席席佛（Adam Silver）正在為了復賽的問題焦頭爛額，但相信會提出適當的比賽計畫，讓球員準備好。

他重申：「這點很重要，因為一旦賽季恢復，大多數球員在還沒準備好的狀態下，很可能會受傷。而我很清楚聯盟會制定一項完備的復賽方案，讓聯盟上至下，包括球團、球員、每個人都做好萬全準備。」