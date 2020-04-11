NBA／回不去了？ 爵士雙星關係恐難以挽救

新冠肺炎影響NBA，爵士雙星戈貝爾（Rudy Gobert）、米契爾（Donovan Mitchell）成首兩位確診球員，現有美媒報導，因為這波疫情，儘管球隊試圖幫助兩人重修舊好，但之間關係可能回不去了。

戈貝爾是聯盟首位確診球員，儘管無法確定是他將肺炎傳染給米契爾，但輕忽疫情的幼稚舉動還是讓不少人頭痛，即使兩人目前已痊癒，然根據報導，兩人的關係已出現永久的裂痕。

NBA目前尚有好一陣子沒有比賽可打，爵士也趁勢修復兩大球星的交情，但《The Athletic》說法表示成功機率不高，更有其中消息人士斷言：「幾乎不可挽救的地步。」

不過《The Athletic》仍抱希望，指出兩人情誼依舊能隨著時間修復，同時爵士目前還有很長的時間可以著手解決這方面的問題。爵士前鋒英格斯（Joe Ingles）也相信球隊調解的能力，於美國時間3月24日表示：「我有信心球隊氣氛會沒事，我有聽到他們兩個人關係變差的消息，不過我不擔心，到時賽季恢復時球隊會回到以往的樣子。」