NBA／先見之明買有球場的房子 比爾：投資有了回報

美國新冠肺炎疫情持續延燒，正處於停賽階段的NBA，目前仍全面禁止球隊團練並關閉訓練場館，球員只能盡可能待在家中，想辦法維持體能與手感，期待復賽的到來；巫師隊球星比爾（Bradley Beal）近日就分享自己居家訓練情況，也因為家中擁有籃球場能維持手感。

在各隊禁止團練的禁令頒布後，隨著疫情逐漸升溫，NBA又要求關閉各隊訓練場館，球員只能在家中進行訓練，但對於家中沒有場地的球員來說，只能勉強維持基礎體能，公鹿隊「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）日前就曾表示自己在停賽後都未進行投籃訓練。

不過巫師比爾在買房時就堅持家中要有個籃球場，近日他上節目時談到自己居家訓練的情況時說：「這很有趣，因為在我買這棟房子前，我的經紀人問我，為什麼你要在家中搞一個訓練場館？球隊有全套訓練設施，能夠滿足需求，你的房子完全不需要這些。」

「我回答他，你說的沒錯，但我就是喜歡這樣的房子。而在NBA停賽兩天後，經紀人傳訊息給我，他寫道：『嘿，兄弟，買這棟房子是你做過最明智的投資。』現在我的投資有了回報。」比爾驕傲的說。

雖然比爾有先見之明買了有球場的房子能在家中進行投籃等個人訓練，但仍不具備進行對抗訓練的條件，他認為若是聯盟決定復賽，球員也都需要一段時間恢復狀態。

「我不認為有任何人能夠從0直接回到100，直接找回停賽前的狀態然後繼續前進。」比爾認為若是不讓球員進行調整而直接復賽，球員表現一定會很糟糕；日前巫師隊醫認為，球員大概需要二至三周的時間調整狀態。