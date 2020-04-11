NBA／支持聯盟復賽 魔術強森籲政府擴大篩檢

NBA復賽至少5月才有消息，NBA前傳奇球星魔術強森（Magic Johnson）支持詹姆斯（LeBron James）的說法，認為球員適應閉門賽並不是問題，另針對新冠肺炎疫情，魔術強森也希望全美不分種族都能獲得篩檢，希望政府能更重視非裔族群的醫療保險議題。

「球員的一生都是在比賽，沒球迷的賽事也很常見，所以球員肯定能夠適應閉門比賽。」魔術強森表示，在全球疫情艱難的時刻，更需要運動賽事提振人心，但前提仍是在所有人都是安全的情況下。

魔術強森在接受訪問時，話鋒一轉也談到全美疫情，除了希望篩檢能普及化，還提到，非裔族群在社交距離教育，以及醫療保險方面都不健全，容易成為疫情下的最大受害者。

身為HIV感染者，魔術強森以自身為例，強調他是因為及早發現早期治療，才能活到現在，但目前要篩檢新冠肺炎並不容易。

「許多非裔族群死於新冠肺炎，應該在教育非裔社群更了解社交距離、居家隔離的重要性。」魔術強森表示，還有許多非裔社群因支付不起醫療保險，因此無法獲得高品質的醫療，呼籲美國政府也應該重視這個問題。

魔術強森說：「過去非裔族群沒辦法接受HIV、AIDS篩檢，現在新冠肺炎也是，讓我感覺像退回到30年前。這也是為何疫情仍然嚴峻的原因。」