快訊

WHO否認台灣以電郵提醒人傳人？陳時中：看時機公布

罷韓「認真就輸了」 韓營人士：不會動員支持者投票

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／支持聯盟復賽 魔術強森籲政府擴大篩檢

聯合報 / 記者林宋以情／即時報導
魔術強森認為球員適應閉門賽並不是問題，另針對新冠肺炎疫情，也希望全美不分種族都能獲得篩檢。 法新社
魔術強森認為球員適應閉門賽並不是問題，另針對新冠肺炎疫情，也希望全美不分種族都能獲得篩檢。 法新社

NBA復賽至少5月才有消息，NBA前傳奇球星魔術強森（Magic Johnson）支持詹姆斯（LeBron James）的說法，認為球員適應閉門賽並不是問題，另針對新冠肺炎疫情，魔術強森也希望全美不分種族都能獲得篩檢，希望政府能更重視非裔族群的醫療保險議題。

「球員的一生都是在比賽，沒球迷的賽事也很常見，所以球員肯定能夠適應閉門比賽。」魔術強森表示，在全球疫情艱難的時刻，更需要運動賽事提振人心，但前提仍是在所有人都是安全的情況下。

魔術強森在接受訪問時，話鋒一轉也談到全美疫情，除了希望篩檢能普及化，還提到，非裔族群在社交距離教育，以及醫療保險方面都不健全，容易成為疫情下的最大受害者。

身為HIV感染者，魔術強森以自身為例，強調他是因為及早發現早期治療，才能活到現在，但目前要篩檢新冠肺炎並不容易。

「許多非裔族群死於新冠肺炎，應該在教育非裔社群更了解社交距離、居家隔離的重要性。」魔術強森表示，還有許多非裔社群因支付不起醫療保險，因此無法獲得高品質的醫療，呼籲美國政府也應該重視這個問題。

魔術強森說：「過去非裔族群沒辦法接受HIV、AIDS篩檢，現在新冠肺炎也是，讓我感覺像退回到30年前。這也是為何疫情仍然嚴峻的原因。」

魔術 強森 NBA

延伸閱讀

盼NBA復賽 魔術強森：球員能適應現場沒球迷

NBA／ 球員4月中仍將領全薪 下個月就不一定了

2020名人堂星光熠熠 魔術強森：史上最偉大一屆

落選夢幻隊是最好安排 湯瑪斯：感謝籃球之神

相關新聞

NBA／支持聯盟復賽 魔術強森籲政府擴大篩檢

NBA復賽至少5月才有消息，NBA前傳奇球星魔術強森（Magic Johnson）支持詹姆斯（LeBron James）...

NBA／多支球團有共識 盼選秀延後至8月

新冠肺炎疫情影響下，導致各隊獲取新秀資源有限，多支NBA球團將聯合向聯盟高層提議，將原先預計6月25日登場的選秀會，延到...

NBA／援助防疫 魔術隊主場成醫療物資集散中心

新冠肺炎疫情嚴峻，奧蘭多市長戴爾（Buddy Dyer）今天宣布將徵用奧蘭多魔術隊主場安麗中心（The Amway Ce...

NBA／盼聯盟復賽 魔術強森：球員能適應現場沒球迷

美國職籃NBA前傳奇球星魔術強森（Magic Johnson）今天表示，NBA若恢復本賽季比賽，勢必在無球迷觀賽的情況下開打，他認為球員適應這樣的環境不會有問題，且願意搭機飛到空盪的球場較勁。

NBA／湖人新陣容磨合神速 詹皇驚呼出乎意料

儘管季前陣容大幅變動，但湖人開季之後在詹姆斯（LeBron James）和戴維斯（Anthony Davis）的帶領下，戰績一路長紅，在封館停賽前仍高居西區之首，就連詹姆斯都表示，球隊磨合速度之快已經

NBA／回憶柯瑞最扯出手 柯爾：只有他能辦到

勇士球星柯瑞（Stephen Curry）貴為一代神射，出手僅近無死角，高難度的拋投也難不倒他。總教練柯爾（Steve Kerr）帶領勇士也已6個賽季，照理說這些不講理的投籃對他而言早已司空見慣，但還

NBA／談與唐西奇化學效應 波爾辛吉斯：只會愈來愈好

相隔兩個賽季之久，波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）才從左膝十字韌帶傷勢中回歸，同時和唐西奇（Luka Doncic）搭檔也不過數10場比賽，但這位7呎3吋長人相信，隨著兩人一起打球時

NBA／停賽恐失去奪冠機會 詹皇：令人難過

湖人球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）本季帶領球隊打出49勝14負戰績，在停賽前以西區龍頭之姿，重返睽違7年的季後賽，本有機會抱回總冠軍金盃，無奈新冠肺炎疫情攪局。對此，詹姆斯就坦言如果沒

NBA／賈奈特許願買下超音速 盼西雅圖重新擁有球隊

才剛入選2020年奈史密斯籃球名人堂的賈奈特（Kevin Garnett），如今還有一個願望期盼能夠實現，那就是看到西雅圖重新擁有一支球隊。 「如果我有一個夢想，我會說我願意買下西雅圖超音速，把

NBA／談停賽有感而發 伊古達拉：妥善運用每一天

36歲老將伊古達拉（Andre Iguodala）在2019-20年季中透過交易轉戰邁阿密，並和球團簽下兩年3000萬美元的合約。他在為熱火效力的14場比賽中，平均上場18.5分鐘，得到4.4分3.8

NBA／球員2K錦標賽八強對決 太陽雙雄挺進四強

《NBA 2K》電競錦標賽今天進行了八強對戰，分別是瓊斯（Derrick Jones Jr.）對哈瑞爾（Montrezl Harrell）、布克（Devin Booker）對八村壘、楊恩（Trae Y

NBA／ 球員4月中仍將領全薪 下個月就不一定了

美國媒體今天報導，美國職籃NBA球員將在15日收到全額薪水，但賽事因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）蔓延持續停擺...

熱門新聞

NBA／賈奈特許願買下超音速 盼西雅圖重新擁有球隊

中職／假人應援掀話題 猿隊開幕戰草皮卻「掉漆」

中職／投出全球職棒第一球 桃猿卡本特扛開幕戰先發

中職／4隊開季26人名單公布 獅隊林安可列入投手

NBA／回憶柯瑞最扯出手 柯爾：只有他能辦到

NBA／復賽直接打季後賽？ 里拉德：對拓荒者不公平

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。