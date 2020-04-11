NBA／多支球團有共識 盼選秀延後至8月

新冠肺炎疫情影響下，導致各隊獲取新秀資源有限，多支NBA球團將聯合向聯盟高層提議，將原先預計6月25日登場的選秀會，延到8月1日。

今年選秀對各隊總管大傷腦筋，受制疫情因素，3月NCAA取消全國大學籃球錦標賽全部賽事，加上美國各州封城、實行居家隔離，各隊僅能以視訊方式面試新秀，且一位球員最多4小時，導致選秀資訊獲得困難重重。

據ESPN報導，多支球隊高層都有共識，希望延後舉辦選秀會至8月以後，讓各球團有時間做準備選秀前期作業，包括有機會能與待選新秀面對面進行體測、面試，以及醫療健康等評估。

日前NBA主席席佛（Adam Silver）表示，復賽與否至少要等到5月才會有進一步消息，因此各隊球團評估，8月1日舉辦選秀會是最佳日期，球團高層也認為，若賽事能在美國9月第一個周一的勞動節該周落幕，選秀會以及自由市場就能在9月登場。

聯盟目前除了要求各隊僅能視訊面試，同時也禁止球團要求球員提供近期練習影片，球團只能透過先前的比賽或訓練影片做為參考。