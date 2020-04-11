NBA／援助防疫 魔術隊主場成醫療物資集散中心
新冠肺炎疫情嚴峻，奧蘭多市長戴爾（Buddy Dyer）今天宣布將徵用奧蘭多魔術隊主場安麗中心（The Amway Center），作為醫療物資集散中心，供給物資給佛州中部的50座醫院使用。
佛羅里達州至今確診超過1.6萬例，有371人死亡，並在4月2日宣布為期一個月的封城防疫，限制所有居民行動，非必要不得外出。
基於防疫需求，奧蘭多市長戴爾今天宣布，將徵用魔術隊主場安麗中心以及魔術隊訓練基地存放醫療物資，徵用多久將視需求而定，若屆時NBA復賽則再做調整。
魔術隊總裁馬丁（Alex Martins）表示，佛羅里達醫療中心（AdventHealth）與地方政府都表達迫切需要場館需求，自然義不容辭為防疫盡份心力，「能夠成為奧蘭多市的夥伴，提供安麗中心協助醫療院所，是我們的榮幸。」
自從疫情爆發以來，魔術隊多位球員也透過各種方式捐款，魔術隊老闆家族「The DeVos family」也捐款200萬美元（約台幣6067萬元），照顧安麗中心員工在休季期間所得。
另外，位於紐約的兩個美網場地也在上個月底挪為防疫用途，比莉·珍·金網球中心轉為醫院收治非新冠肺炎病患，路易斯·阿姆斯壯球場則改為膳食物資集散地。
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