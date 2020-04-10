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SBL／放槍後延長賽絕殺 蘇奕晉：多打五分鐘真拍謝

聯合報 / 記者毛琬婷／新北即時報導
九太隊延長賽驚險取勝。圖／中華籃球協會提供
九太隊延長賽驚險取勝。圖／中華籃球協會提供

正規賽讀秒階段擁有最後一擊的九太科技隊，「大頭」蘇奕晉籃下大空檔卻「放槍」，好在他在延長賽將功折罪，幫助球隊以94：92氣走璞園隊，對於自己絕殺失手，蘇奕晉直呼很嘔，「明明就是可以拿下的球，讓大家多打五分鐘真的有點『拍謝』。」

九太第三節還握有17分領先優勢，卻讓璞園趁勢反撲，璞園施顏宗在終場前24.7秒拋投投進追平分，擁有最後一擊的九太也將賽森換上，他最後勉強出手球完全沒碰框，但埋伏在籃下的蘇奕晉第一時間接到球卻失手，也讓比賽進入延長賽。

「其實當時我覺得會進，因為我知道小老外出手『肉包』，想跳起來補，但我可能放得太後面，球打到後框彈出來。」蘇奕晉坦言，當下絕殺失守覺得很嘔，因為又要再打五分鐘，一旁的隊友于煥亞也說：「當時也覺得要再打五分鐘有點煩。」

延長賽讀秒階段，簡偉儒在最後5.7秒投進追平三分球，但蘇奕晉這次把握當英雄的機會，他接獲陳文宏的傳球，成功上籃拿下比賽，「當時也沒暫停了，我想再傳出去的機會不大，所以就自己來，大不了再打五分鐘，反正我們也沒有輸。」

而已確定晉級挑戰賽的璞園，此役以練兵為主，為了下周二起的挑戰賽做最後調整，「我們還有些球員個人狀況不佳，應該利用這幾場比賽把狀態調整到季後賽狀態。」對於挑戰賽將對戰裕隆隊，璞園總教練麥班達説：「例行賽參考用，回去還是要針對他們的打法，比較針對性看怎麼打。」

九太隊蘇奕晉（右）。圖／中華籃球協會提供
九太隊蘇奕晉（右）。圖／中華籃球協會提供

璞園 施顏宗

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