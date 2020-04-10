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JHBL／明仁自助天助晉四強 功臣戴翊淚灑球場

聯合報 / 記者劉肇育／台北即時報導
明仁球員在逆轉擊敗永吉後，圍著手機關心另外一場攸關晉級資格的大倫與光榮之戰。記者劉肇育／攝影
明仁球員在逆轉擊敗永吉後，圍著手機關心另外一場攸關晉級資格的大倫與光榮之戰。記者劉肇育／攝影

JHBL男子組衛冕軍明仁今天在八強賽最後一戰克服20分落後劣勢，以82：79逆轉擊敗永吉後，全隊皆留在球場關注另外一場大倫與光榮之戰，在光榮逆轉勝出並攜手明仁晉級四強後，明仁教練團與球員們才真正鬆了一口氣，並希望這次戲劇化的晉級四強，能夠成為球隊邁向二連霸的轉機。

明仁在去年拿下隊史第四冠後，面臨主力球員畢業的嚴重戰力流失，今年接下球隊先發重任的兩大要員林聖杰與戴翊，甚至在過去兩年都未進入出賽名單中，讓明仁的二連霸之路走得並不順遂。

在八強賽首戰靠著林聖杰猛轟40分擊敗光榮後，明仁昨天卻慘敗給同樣來自苗栗的大倫29分，團隊士氣大受打擊，今天在面對永吉輸球就將淘汰的情況下，上半場也一度落後到20分之多。

不過下半場明仁林聖杰與戴翊挺身而出領軍追分，尤其是近幾戰表現不佳的戴翊在末節投進四顆三分球，幫助明仁逆轉戰局，最終以三分差距取勝，不過要搶下四強門票，還必須寄望同時間開打的大倫能夠擊敗光榮，這也讓明仁全隊在賽後緊圍著一支手機觀看另一場賽事，並直到大倫逆轉擊敗光榮後，全隊才真的鬆了一口氣。

明仁助教林育弘表示，在昨天輸球後團隊士氣確實受到影響，不過他告訴球員今天首要任務就是先「自助」打敗永吉，「今年我們的表現就是一下低、一下高，當然能靠自己拿下四強門票最好，不過今天我們從落後20分到逆轉，全隊總算回神，也希望這次的煎熬能夠成為球隊的轉機，相信球員的自信心也提昇了不少。」

今天投進五顆三分球，其中四顆集中在第四節的戴翊，賽後更是流下男兒淚，「這是我第一年報到名，卻也是最後一年，所以我很希望能跟隊友一起走下去，今年我接下控球的工作，但銜接的工作卻一直不是很順遂，讓我一直覺得壓力很大，直到今天才真的鬆了一口氣。」

明仁戴翊扮演球隊逆轉功臣。圖／明衍行銷提供
明仁戴翊扮演球隊逆轉功臣。圖／明衍行銷提供

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