NBA／回憶柯瑞最扯出手 柯爾：只有他能辦到

勇士球星柯瑞（Stephen Curry）貴為一代神射，出手僅近無死角，高難度的拋投也難不倒他。總教練柯爾（Steve Kerr）帶領勇士也已6個賽季，照理說這些不講理的投籃對他而言早已司空見慣，但還是有一球讓他印象相當深刻。

在近期受訪時，柯爾就揭露自己看過柯瑞最扯的投籃，他表示：「大概是幾年前球隊在熱身的時候吧。他那時候直直將球往屋頂拋，然後球竟然還準確投進籃筐。真的扯，能夠辦到的人大概只有柯瑞了。」

事實上，柯瑞早在多次的賽前熱身做過相通的動作。柯瑞會在罰球線收球，並向前大跨兩步，並將球高拋，於2017年的一次熱身柯瑞就完美的將球空心拋入網；還有兩次難度更高，動作相同，但結果不同，一次是球在落地後反彈期中籃板後進球，另一次則是球從籃筐下方過網後，再進球。

Steph hit the super-floater and KD was hyped 😂 pic.twitter.com/rO4qNkLTPC — Bleacher Report (@BleacherReport) November 7, 2017

Only Steph can make this go through the hoop TWICE! pic.twitter.com/dq3tTF8tBG — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) November 3, 2018