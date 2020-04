NBA／回憶柯瑞最扯出手 柯爾：只有他能辦到

勇士球星柯瑞(Stephen Curry)貴為一代神射,出手僅近無死角,高難度的拋投也難不倒他。總教練柯爾(Steve Kerr)帶領勇士也已6個賽季,照理說這些不講理的投籃對他而言早已司空見慣,但還是有一球讓他印象相當深刻。

在近期受訪時,柯爾就揭露自己看過柯瑞最扯的投籃,他表示:「大概是幾年前球隊在熱身的時候吧。他那時候直直將球往屋頂拋,然後球竟然還準確投進籃筐。真的扯,能夠辦到的人大概只有柯瑞了。」

事實上,柯瑞早在多次的賽前熱身做過相通的動作。柯瑞會在罰球線收球,並向前大跨兩步,並將球高拋,於2017年的一次熱身柯瑞就完美的將球空心拋入網;還有兩次難度更高,動作相同,但結果不同,一次是球在落地後反彈期中籃板後進球,另一次則是球從籃筐下方過網後,再進球。

Steph hit the super-floater and KD was hyped 😂 pic.twitter.com/rO4qNkLTPC

Only Steph can make this go through the hoop TWICE! pic.twitter.com/dq3tTF8tBG