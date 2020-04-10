快訊

主婦變酒店公關 指揮中心坦承疫調出現時間差

愛奇藝也造假？瑞幸咖啡自爆後 中概股火燒連環船

NBA／盼聯盟復賽 魔術強森：球員能適應現場沒球迷

中央社 / 洛杉磯9日綜合外電報導
魔術強森認為球員能適應閉門進行的賽事。 歐新社
魔術強森認為球員能適應閉門進行的賽事。 歐新社

美國職籃NBA前傳奇球星魔術強森（Magic Johnson）今天表示，NBA若恢復本賽季比賽，勢必在無球迷觀賽的情況下開打，他認為球員適應這樣的環境不會有問題，且願意搭機飛到空盪的球場較勁。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情在美國大流行，導致體育娛樂活動停擺。曾任NBA洛杉磯湖人隊總裁的魔術強森卻見到一線希望。他告訴美國有線電視新聞網（CNN），球員能適應球場沒有觀眾，表示：「假如NBA在現場無球迷的情況下復賽，球員只要打過一場這種比賽，就能調適心態。」

他接著說：「我們全都有在遊樂場打球的豐富經驗。即使現場沒球迷，我們也能隨時開打。所以，相信我，籃球員可以適應。」

魔術強森還表示，如果職業運動開始恢復比賽，將幫助美國療癒疫情帶來的傷痛，直言：「我們需要體育，尤其是現在這樣的時刻。」，這場浩劫已在全球奪走9萬5000多條人命，包括1萬6600名美國人和500多名加拿大人。

不過，魔術強森強調，唯有確保所有人安全的情況下，才能恢復體育賽事。除非美國疫情已經穩定，且球員能獲得適當篩檢，否則NBA不應復賽。他說：「適當時機將到來。（NBA）總裁席佛（Adam Silver）替聯盟盡了很大努力。」

延伸閱讀

4月無法貿然作決定 席佛坦承疫情發展仍難料

2020名人堂星光熠熠 魔術強森：史上最偉大一屆

表兄弟死於肺炎 馬布瑞曾致信席佛警告疫情嚴重

落選夢幻隊是最好安排 湯瑪斯：感謝籃球之神

相關新聞

生不逢時的天才前鋒 韋伯何時得到名人堂肯定？

今年的籃球名人堂星光熠熠，毫無懸念的由三位歷史級偉大球星領銜，為象徵性紀念已故球星布萊恩(Kobe Bryant)替籃球界帶來的偉大貢獻，貴為本年度第一候選人。其他兩位分別是聯盟一代大前鋒代表，曾是西

保羅變身爭冠X因子 四大強隊誰會搶人？

NBA停賽不無聊，34歲雷霆控球後衛保羅今年夏天還剩下兩年8500萬美元合約，即使合約很難甩掉或交易，但保羅卻是NBA新賽季爭冠「X因子」。今年夏天包括湖人、76人、公鹿、金塊，都會想盡辦法爭取保羅，

NBA／停賽恐失去奪冠機會 詹皇：令人難過

湖人球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）本季帶領球隊打出49勝14負戰績，在停賽前以西區龍頭之姿，重返睽違7年的季後賽，本有機會抱回總冠軍金盃，無奈新冠肺炎疫情攪局。對此，詹姆斯就坦言如果沒

NBA／回憶柯瑞最扯出手 柯爾：只有他能辦到

勇士球星柯瑞（Stephen Curry）貴為一代神射，出手僅近無死角，高難度的拋投也難不倒他。總教練柯爾（Steve Kerr）帶領勇士也已6個賽季，照理說這些不講理的投籃對他而言早已司空見慣，但還

NBA／復賽直接打季後賽？ 里拉德：對拓荒者不公平

受到新冠肺炎疫情影響，NBA陷入無限期停賽，至今仍看不到復賽的一絲曙光。有消息指出，聯盟有可能會選擇放棄例行賽最後比賽，直接由目前東西區8強進入季後賽，但這顯然不是拓荒者和里拉德（Damian Lil

NBA／盼聯盟復賽 魔術強森：球員能適應現場沒球迷

美國職籃NBA前傳奇球星魔術強森（Magic Johnson）今天表示，NBA若恢復本賽季比賽，勢必在無球迷觀賽的情況下開打，他認為球員適應這樣的環境不會有問題，且願意搭機飛到空盪的球場較勁。

NBA／湖人新陣容磨合神速 詹皇驚呼出乎意料

儘管季前陣容大幅變動，但湖人開季之後在詹姆斯（LeBron James）和戴維斯（Anthony Davis）的帶領下，戰績一路長紅，在封館停賽前仍高居西區之首，就連詹姆斯都表示，球隊磨合速度之快已經

NBA／談與唐西奇化學效應 波爾辛吉斯：只會愈來愈好

相隔兩個賽季之久，波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）才從左膝十字韌帶傷勢中回歸，同時和唐西奇（Luka Doncic）搭檔也不過數10場比賽，但這位7呎3吋長人相信，隨著兩人一起打球時

NBA／賈奈特許願買下超音速 盼西雅圖重新擁有球隊

才剛入選2020年奈史密斯籃球名人堂的賈奈特（Kevin Garnett），如今還有一個願望期盼能夠實現，那就是看到西雅圖重新擁有一支球隊。 「如果我有一個夢想，我會說我願意買下西雅圖超音速，把

NBA／談停賽有感而發 伊古達拉：妥善運用每一天

36歲老將伊古達拉（Andre Iguodala）在2019-20年季中透過交易轉戰邁阿密，並和球團簽下兩年3000萬美元的合約。他在為熱火效力的14場比賽中，平均上場18.5分鐘，得到4.4分3.8

NBA／球員2K錦標賽八強對決 太陽雙雄挺進四強

《NBA 2K》電競錦標賽今天進行了八強對戰，分別是瓊斯（Derrick Jones Jr.）對哈瑞爾（Montrezl Harrell）、布克（Devin Booker）對八村壘、楊恩（Trae Y

NBA／ 球員4月中仍將領全薪 下個月就不一定了

美國媒體今天報導，美國職籃NBA球員將在15日收到全額薪水，但賽事因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）蔓延持續停擺...

熱門新聞

生不逢時的天才前鋒 韋伯何時得到名人堂肯定？

保羅變身爭冠X因子 四大強隊誰會搶人？

NBA／花式投籃比賽8人參加 首輪對戰出爐

NBA／復賽直接打季後賽？ 里拉德：對拓荒者不公平

NBA／賈奈特許願買下超音速 盼西雅圖重新擁有球隊

NBA／歐陸一方之霸 俄羅斯得分悍將有意重返聯盟

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。