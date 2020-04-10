NBA／停賽恐失去奪冠機會 詹皇：令人難過

湖人球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）本季帶領球隊打出49勝14負戰績，在停賽前以西區龍頭之姿，重返睽違7年的季後賽，本有機會抱回總冠軍金盃，無奈新冠肺炎疫情攪局。對此，詹姆斯就坦言如果沒辦法如期復賽，結果勢必令人難過。

湖人在被迫停賽前，對上公鹿、快艇這兩支爭冠假想敵雙雙取勝，狀態一片看好，可惜命運從中作梗，使得湖人本季奪冠夢成未知數，詹姆斯於美國時間週三受訪時就表示：「我真的不知道之後的結果會是怎樣。」

詹姆斯指出湖人本季的狀況比自己想像的還好。即使教頭佛蓋爾（Frank Vogel）首次執教紫金，球隊的整合進度超乎預期，詹姆斯就表示：「我一開始還不覺得大家可以磨合得那麼快，我原本預計要花更長的時間，但事實證明我錯了，錯得離譜。」

詹姆斯接著說：「這個賽季不論場上場下，實在太多起伏了，全隊上下已經經歷的夠多了，至於結果呢？想必很難達成，但目前為止我以球隊的表現為榮。事後來看的話，我肯定會說：『好吧，我們在這短暫的時間裡已經做了很好了。」，並補充：「如果疫情獲得控制，聯盟獲准復賽，我很期待再度迎接賽季。」

另外，詹姆斯也被問到後續可能會閉門對戰的想法，他一改先前「不想打」的態度，直言：「如果真的沒有球迷在現場的話，我們仍要秉持著紫金的精神去打。相信球迷會在家裡看著轉播為我們加油。」

最後，詹姆斯強調這波疫情不只是美國得解決的難題，而是全球性的問題，表示：「這次的障礙考驗我們，不管精神、心裡層面，我們平常過得太安逸，是時候停下腳步好好思考的時候了。」