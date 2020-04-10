生不逢時的天才前鋒 韋伯何時得到名人堂肯定？

今年的籃球名人堂星光熠熠，毫無懸念的由三位歷史級偉大球星領銜，為象徵性紀念已故球星布萊恩(Kobe Bryant)替籃球界帶來的偉大貢獻，貴為本年度第一候選人。其他兩位分別是聯盟一代大前鋒代表，曾是西區前場明星賽先發的雙21號組合：鄧肯(Tim Duncan)和賈奈特(Kevin Garrent)。

三名攻守一體的球星皆在2016年選擇退下戰袍，其生涯共同締造無數的光榮事蹟，從還是小夥子起，高中跳級生布萊恩19歲便榮膺明星賽先發，賈奈特則是第二年入選，而97年狀元鄧肯更是菜鳥年起參與到明星賽，三人合計共有48次的入選紀錄。

他們鬼神般的籃球天份，為聯盟帶來近20年的震撼與影響力，史上僅有的至少12次入選最防守陣容，一共有4次例行賽MVP，以及手握11座枚冠軍戒，投身於籃球的心血，奉獻，集榮耀於一身，能成為入選今年籃球名人堂最後的人選，相信是無任何爭議的。

賈奈特(左)、布萊恩(中)、鄧肯(右)在職業生涯早期就已經展現過人的天賦與無比的熱情，大家都認為他們會成為超級球星，後來果然都進入了名人堂。 1998-99 SkyBox 球員卡

退休超過十年 韋伯卻難獲名人堂肯定

名人堂入選最低門檻只要在退役三年後就能符合，然而在聯盟打滾了15年的天才前鋒韋伯(Chris Webber)卻是退休十餘年過去了，仍得不到名人堂肯定。他因為傷病困擾，職業生涯耐戰度和長度並不長，生涯多次交易轉隊，15個球季裡面，拿過新人王、籃板王，五度入選明星賽以及年度最佳陣容，職涯場均20.7分、9.8籃板、4.2助攻、1.4抄截、1.4火鍋。他曾於2017年、2019年兩度入圍名人堂提名，但最終都落選。

韋伯是1993年的選秀狀元，也是史上第二位以大學二年級身份的狀元郎。他在大學時期率領密西根五虎連續兩年殺進NCAA冠軍賽而享譽全美，雖然沒有拿過冠軍，但在大學戰場早已是一方之霸。韋伯以狀元之姿加入勇士後，首年便幫助球隊打進季後賽，隨後與教練團間在場上定位拿捏的矛盾中日漸失和，不歡而散而轉戰當時東區的華盛頓子彈(後改名為巫師)，和大學隊友霍華德(Juawn Howard)再次並肩作戰。

但幸運之神似乎沒有眷顧這位身上擁有眾多籃球天賦的優質好手，他開始遭逢傷勢困擾，缺賽情況加劇，並且不願意扛中鋒，只得在三、四號間遊走，讓他與霍華德的位置重疊，雖然兩人在96-97賽季仍聯手率領子彈隊闖進季後賽，但無法改變他被球隊交易到當時西區墊底常客國王的命運。

讓子彈飛一會兒 韋伯改變自己與國王的命運

姚明打不到10個球季都進名人堂了，韋伯還是邊緣人，誰來開個庭重新審核一下呢？ 2003-04 Topps 球員卡

只是，韋伯怎樣也料想不到在他不願效力的球隊中，他竟然改變了整支球隊的命運，也在沙加緬度經歷了生涯最輝煌的時刻。先是用一年期間便和白色巧克力威廉斯(Jason Williams)聯手叩關季後賽，隔年國王也賦予韋伯球隊核心的角色，重建球隊，爾後建立起當代著名的國王五虎陣容。

韋伯的傳球天賦、居中策應的優異視野，如後衛般的持球技巧，全方位的進攻手段，在國王普林斯頓戰術的奔放自由下獲得揮灑，華麗的球風獲得無數球迷愛戴。韋伯在國王前五年場均高達23.8分11籃板，基本上雙十對他來說像喝水般輕鬆，憑藉著個人以及帶領國王團隊優異的戰績加持下，還打敗過鄧肯、賈奈特入選過年度第一隊。

有著韋伯的國王成為兩千年以來湖人在西區最大的宿敵，01-20球季西區冠軍賽血戰七場的經典系列賽，至今回想起來仍令人起雞皮疙瘩。他與已用國際球員身份入選名人堂資格的狄瓦茲(Vlade Divac)在當時是聯盟中傳導能力最強、最能活化球隊內外連線攻勢的一隊禁區拍檔。

國王球風觀賞性極佳，話題與實力兼具，但前面有歐布連線這道高牆擋著，差一步無法奪下西區寶座。

常年傷勢困擾 韋伯日漸脫巔峰

隔年依舊是奪冠大熱門，接續兩年在季後賽次輪大戰七場而敗給小牛與灰狼，加上韋伯傷勢與缺賽問題日益浮現，間接宣告這是韋伯生涯最接近頂端的時刻了。

韋伯與國王的合作度過了六年半，因為大傷過的緣故，球風傾向越來越偏向外圍跳投，綜合影響力下滑，最終被交易到七六人與戰神艾佛森(Allen Iverson)搭配。但很可惜兩年的配合依舊宣告這組合失敗，遭買斷合約的韋伯選擇在06到07賽季加入活塞尋求奪冠的夢，卻又在東區冠軍戰被詹皇硬生生阻斷去路。

2007-08賽季韋伯打消在上季考慮退休的念頭，決定回到生涯起源地勇士奮戰到退休。但是韋伯身上累積大大小小的傷勢與年過而立的體能狀態不復當年勇，熟悉的球隊卻是人事已非，最後僅留下9場出賽，場均14分鐘3.9分3.6籃板，黯然結束他起於勇士終於勇士的職業生涯。

韋伯生不逢時 球風在現代將更具殺傷力

韋伯的全身能手若是出現在當今，一定會成為超級搶手的球員。 2002-03 SPx球員卡

綜觀韋伯全能的球風，在當時傳統球風導向下，206公分要打到大前鋒、甚至生涯初期球團希望他扛中鋒顯得吃力，且無法解放他的全方位攻守技能。直到建立國王的盛世才真的讓人看見韋伯那不世出的天賦，他能夠得分、防守抓籃板，能夠推進過半場，亦能傳球助攻做為半場系統戰的策應核心。

看看現在的火箭都能在場上擺出超迷你陣容了，以韋伯的身材天份要是放到現代講求快速傳導與強調投籃的籃球浪潮中，在場上的宰制力絕對要比當年更猛。雖然退休不像鄧肯、賈奈特生涯有著更輝煌的歷史高度，但是韋伯從大學時期到職業戰場中，他與當時截然不同風格，甚至可謂開創全新的華麗浪潮。

帶給球迷獨特而經典的籃球饗宴，就是韋伯與國王五虎所留下的歷史印記，也期待有朝一日，韋伯能入選名人堂，獲得最終青睞。

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