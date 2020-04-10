保羅變身爭冠X因子 四大強隊誰會搶人？

NBA停賽不無聊，34歲雷霆控球後衛保羅今年夏天還剩下兩年8500萬美元合約，即使合約很難甩掉或交易，但保羅卻是NBA新賽季爭冠「X因子」。今年夏天包括湖人、76人、公鹿、金塊，都會想盡辦法爭取保羅，只有保羅可以幫助這幾支球隊成為更好爭冠球隊。

NBA無限期停賽，何時才能復賽沒有人說得準，目前看來五月底以前都不可能。全世界所有職業聯賽都不希望賽季報銷，因為那種金錢損失難以估算，體育是改變世界、提振人心最大力量，這是口號，也是希望。

保羅本季在雷霆打出17.7分、4.9籃板、5.8助攻，雷霆去年夏天跳樓重建就一直想要送走當時還有三年1.24億美元合約保羅，但實在找不到對稱下家，因為保羅合約太大，買家有限，雷霆很難交易保羅拿到更多首輪籤和潛力新人。結果保羅今年球季帶領雷霆打出超級驚奇和影響力，是NBA史上絕無僅有故事，雷霆才決定完全重建，卻馬上在保羅帶領下完成重建。雷霆在停賽前打出40勝24敗戰績，勝率6成25西區第五，戰績、穩定性和表現比前兩年更出色。

雷霆原本是要準備進行重建的球隊，但保羅(右)加入之後，只用了很短的時間就讓球隊脫胎換骨，最後竟然還能跟火箭打出同樣的戰績！ 美聯社

一個交易不出去34歲老控球，甩不掉套牢合約，竟然把一支剛要重建球隊帶到西區前五，勝率超過六成，保羅甚至成為今年賽季NBA最後五分鐘決勝關鍵先生。保羅的價值在幫助球隊，成就隊友，凝聚團隊，他的帶隊能力馬上就可以幫助湖人、76人、公鹿、金塊成為更好更高一級的爭冠球隊。

保羅還有兩年殺手顛峰可以使用，今年夏天保羅動向和落點，也將改變NBA生態。

保羅已經從燙手山芋變成超級搶手貨，想要爭總冠軍的球隊，來找保羅就對了！ 歐新社資料照片

1.湖人

詹姆斯更老一歲，湖人也沒有足夠薪資空間，但湖人如果能爭取到保羅加盟組成三巨頭，湖人戰力和競爭力肯定能再拉上來。2020-21保羅薪水4135萬美元，湖人想要交易得到保羅至少要挪出3300萬空間，確實太難。

但只要雷霆還會送走保羅，湖人就會全力爭取促成交易，詹姆斯需要一個控球、最佳幫手、關鍵先生，保羅肯定也願意跟老友詹姆斯並肩作戰。

2.公鹿

公鹿前鋒安戴托昆波可以在2021年夏天成為自由球員，投入自由市場，如果公鹿在未來一年無法成功奪冠，安戴托昆波轉隊發展絕對可能。

公鹿需要一個領路人+關鍵先生，安戴托昆波需要一個更理解比賽好幫手，公鹿想要爭冠，在系列賽打出更穩定表現，保羅是理想人選。公鹿有天賦、人手和籌碼可以交易，志在奪冠、留下安戴托昆波的公鹿必須要賭一把。

3.76人

今年夏天76人解體、重組已經是必然趨勢，76人一直打不出跟天賦、球星相符戰力和表現，改變核心組成箭在弦上。西蒙斯和安比德是不是該拆夥，中前鋒霍福特是否該走人，都是76人今年夏天面臨重大抉擇。

76人需要一個核心領袖、控球靈魂、識途老馬、協助教練，保羅是76人徹頭徹尾改變的最好人選。保羅合約很大，但賞味期還有兩年，76人有足夠多的交易籌碼和年輕球員可以做為武器，與實要死不活的陪榜，76人痛定思痛，換來保羅，幫助西蒙斯或安比德重建球隊，這是76人今年夏天最重要課題。

4.金塊

金塊是一支年輕充滿競爭力和未來球隊，但距離爭冠，始終不及公鹿、湖人、暴龍、快艇和塞爾蒂克等五大熱門球隊，為什麼？因為金塊就是差一個球星。

金塊兩名主力後衛穆雷、哈里斯都是中生代球員，天賦滿滿，但兩人都不是關鍵先生，也都不具備帶隊能力。金塊想要爭冠提升戰力，打出更好團隊，交易換來一名帶隊球星幫助明星中鋒約柯奇，這才是金塊轉身蛻變成為更好球隊操作。

15年NBA生涯運氣一直不是很好的保羅，34歲還能打出不思議領袖魅力和帶隊能力，個人攻防效率和關鍵表現都是聯盟前10球星水平，他將改變NBA新賽季爭冠生態和排名，更是NBA接下來最值得關注球員。